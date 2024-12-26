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Не пожалел роз — "холостяк" на Рождество посетил интернат

26 декабря 2024 12:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Александр Терен посетил подопечных психоневрологического интерната на Рождество
Главный "Холостяк" страны Александр Терен. Фото: СТБ
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк", посвятил Рождество благотворительности. Парень посетил подопечных психоневрологического интерната.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Александр Терен вместе с блогером Еленой Мандзюк наведался в один из психоневрологических интернатов.

Ветеран пообщался с подопечными, раздал сладости и символически подарил каждой женщине по розе — символу шоу "Холостяк". Терен и Мандзюк также подарили жителям интерната красивые вышиванки и устроили фотосессию.

"Мы смогли уделить внимание каждому и каждой, обнять, спросить "как дела?", вместе посмеяться и поплакать, каждая женщина получила взлелеянную в мечтах красную розу и такого счастья в их глазах не было давно", — поделился ветеран.

Напомним, Александр Терен назвал причины, почему хочет иметь именно 5 детей. Он признался, какие черты характера и поступки женщины могут его оттолкнуть.

благотворительность Холостячка Рождество добро Александр "Терен" Будько

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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