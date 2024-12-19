Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Терен пояснив, чому мріє про п'ятьох дітей arrow

Терен пояснив, чому мріє про п'ятьох дітей

19 грудня 2024 20:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Олександр Терен висловився про свою мрію мати багато дітей
Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", прокоментував свою мрію про 5 дітей. Багато підписників розкритикували військового за те, що він вимагає від своєї майбутньої дружини дві несумісні речі — присвячувати весь свій час дітям та при цьому бути реалізованою.

Ветеран відповів на критику на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Олександр Терен мріє про велику родину

Ветеран зізнався, що насправді пожартував про таку кількість дітей. Терен мріє не про п'ятеро нащадків, а саме про велику родину. "Холостяк" мріє відчувати родинний затишок.

Терен підкреслив, що для нього, родина це "не про цифру", а про якість відносин, взаємопідтримку і любов.

"Для мене сім’я – це простір, де кожен почувається собою, де є підтримка, тепло й сміх. Так, я говорю про п’ять дітей іронічно – мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так жити", — написав військовий.

Ветеран додав, що мрії є правом кожної людини і кожен самостійно обирає для себе самостійно, чи народжувати йому багато дітей, чи жити заради себе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця "Холостяка" похизувалася знайомством з Ілоном Маском. Також ми розповідали, що Олександр Терен вперше розповів про брата, який зник безвісти.

діти шоу Холостяк соцмережі українські зірки Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:12 У МОЗ роз'яснили порядок отримання групи інвалідності

22:09 В Одесі ТЦК затримали комунальника — на чий бік став суд

22:05 Усик та Ф'юрі провели рекордну за тривалістю битву поглядів

22:00 Чи може багатодітний батько звільнитися із ЗСУ

21:54 Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

21:36 Підпал авто у Вишгороді під час оповіщення — реакція поліції

21:21 Суд обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ

21:14 Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:13 Переправляв ухилянтів через кордон — як суд покарав буковинця

22:12 У МОЗ роз'яснили порядок отримання групи інвалідності

22:09 В Одесі ТЦК затримали комунальника — на чий бік став суд

22:05 Усик та Ф'юрі провели рекордну за тривалістю битву поглядів

22:00 Чи може багатодітний батько звільнитися із ЗСУ

21:54 Зеленський обізвав Путіна — як відреагували у соцмережах

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

21:36 Підпал авто у Вишгороді під час оповіщення — реакція поліції

21:21 Суд обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ

21:14 Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:13 Переправляв ухилянтів через кордон — як суд покарав буковинця

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні