Олександр Терен висловився про свою мрію мати багато дітей

Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", прокоментував свою мрію про 5 дітей. Багато підписників розкритикували військового за те, що він вимагає від своєї майбутньої дружини дві несумісні речі — присвячувати весь свій час дітям та при цьому бути реалізованою.

Ветеран відповів на критику на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Терен мріє про велику родину

Ветеран зізнався, що насправді пожартував про таку кількість дітей. Терен мріє не про п'ятеро нащадків, а саме про велику родину. "Холостяк" мріє відчувати родинний затишок.

Терен підкреслив, що для нього, родина це "не про цифру", а про якість відносин, взаємопідтримку і любов.

"Для мене сім’я – це простір, де кожен почувається собою, де є підтримка, тепло й сміх. Так, я говорю про п’ять дітей іронічно – мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так жити", — написав військовий.

Ветеран додав, що мрії є правом кожної людини і кожен самостійно обирає для себе самостійно, чи народжувати йому багато дітей, чи жити заради себе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця "Холостяка" похизувалася знайомством з Ілоном Маском. Також ми розповідали, що Олександр Терен вперше розповів про брата, який зник безвісти.