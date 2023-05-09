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"Не робіть так": Осадча відреагувала на масований ракетний обстріл 9 травня

9 травня 2023 11:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Не робіть так": Осадча відреагувала на масований ракетний обстріл 9 травня
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні вранці, 9 травня, окупанти знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Сили ППО відпрацювали на відмінно. Телеведуча Катерина Осадча розповіла підписникам, де перебувала під час повітряної тривоги. 

Вона опублікувала відповідні фото у своїх Instastories. 

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Подробиці 

В українській столиці вже вп’яте від початку травня прозвучала тривала повітряна тривога. Цього разу росіяни використали крилаті ракети, які були запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, з району Каспійського моря.

Катерина Осадча не почула тривоги та проспала до самого ранку. Телеведуча наголосила, що не слід повторювати її вчинків. 

"Не робіть так, бережіть себе. Реагуйте на тривогу. Дякуємо Героям за те, що прокидаємося і живемо далі", — зазначила Осадча та показала себе у ліжку

Катерина Осадча вранці 9 травня після ракетного обстрілу Києва. Скриншот: Instastories/kosadcha

Також у своїх соцмережах Катерина показала наслідки ракетної атаки росіян 9 травня. 

Катерина Осадча показала наслідки ракетного обстрілу Києва та області 9 травня 2023 року. Скриншот: Instastories/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча обурилась на одну з ініціатив Червоного Хреста. Також ми розповідали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера Тараса Голубкова.

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