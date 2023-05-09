"Не робіть так": Осадча відреагувала на масований ракетний обстріл 9 травня
Сьогодні вранці, 9 травня, окупанти знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Сили ППО відпрацювали на відмінно. Телеведуча Катерина Осадча розповіла підписникам, де перебувала під час повітряної тривоги.
Вона опублікувала відповідні фото у своїх Instastories.
Подробиці
В українській столиці вже вп’яте від початку травня прозвучала тривала повітряна тривога. Цього разу росіяни використали крилаті ракети, які були запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, з району Каспійського моря.
Катерина Осадча не почула тривоги та проспала до самого ранку. Телеведуча наголосила, що не слід повторювати її вчинків.
"Не робіть так, бережіть себе. Реагуйте на тривогу. Дякуємо Героям за те, що прокидаємося і живемо далі", — зазначила Осадча та показала себе у ліжку
Також у своїх соцмережах Катерина показала наслідки ракетної атаки росіян 9 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча обурилась на одну з ініціатив Червоного Хреста. Також ми розповідали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера Тараса Голубкова.