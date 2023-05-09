"Не поступайте так": Осадчая отреагировала на массированный ракетный обстрел 9 мая

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Сегодня утром, 9 мая, оккупанты снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Силы ПВО отработали на отлично. Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала подписчикам, где находилась во время воздушной тревоги.

Она опубликовала соответствующие фотографии в своих Instastories.

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В украинской столице уже в пятый раз с начала мая прозвучала длительная воздушная тревога. На этот раз россияне использовали крылатые ракеты, запущенные из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно из района Каспийского моря.

Екатерина Осадчая не услышала тревоги и проспала до самого утра. Телеведущая подчеркнула, что не следует повторять ее поступки.

"Не делайте так, берегите себя. Реагируйте на тревогу. Спасибо Героям за то, что просыпаемся и живем дальше", — отметила Осадчая и показала себя в постели.

Екатерина Осадчая утром 9 мая после ракетных обстрелов Киева. Скриншот: Instastories/kosadcha

Также в своих соцсетях Екатерина показала последствия ракетной атаки россиян 9 мая.

Екатерина Осадчая показала последствия ракетных обстрелов Киева и области 9 мая 2023 года. Скриншот: Instastories/kosadcha

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадчая возмутилась одной из инициатив Красного Креста. Также мы рассказывали, что Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера Тараса Голубкова.