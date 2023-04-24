Катерина Осадча обурилась на нову ініціативу Червоного Хреста: "Скажіть, що це жарт"
В лютому цього року телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча зі знімальною групою відвідала штаб-квартиру Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Тоді зірка телебачення була розчарована методикою роботи організації.
Обурила Осадчу і нова ініціатива Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Про це Катерина повідомила у своїх Instastories.
Про ініціативу
Міжнародний комітет Червоного Хреста запустив соціальну кампанію Play by true rules. Вона закликає не чинити воєнних злочинів у світі віртуальних ігор. Організація залучила до співпраці кількох популярних стримерів платформи Twitch, які провели кілька демонстраційних ігор, дотримуючись правил ведення війни.
Ось деякі правила для комп'ютерних гравців:
- не добивайте поранених ворогів;
- не націлюйтесь і не вчиняйте насильницьких дій проти персонажів, які не є учасниками конфлікту;
- не націлюйтесь на цивільні споруди;
- допомагайте аптечками всім.
Реакція Осадчої
Телеведуча не одразу повірила, що соціальна компанія Міжнародного комітету Червоного Хреста це реальність, а не фейкова новина.
"Скажіть, що це жарт?! Кампанія протидії воєнних злочинів в комп’ютерних іграх? Може розберемося з реальним світом? Відвідаємо полонених? Доб’ємося листування та обставин цивільного полону? Легше грати у відеоігри, звичайно", — обурено написала Осадча.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера Тараса Голубкова. Також Осадча висловилась, чи потрібен Міжнародний жіночий день.