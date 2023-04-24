Катерина Осадча обурилась на нову ініціативу Червоного Хреста: "Скажіть, що це жарт"

Директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні та телеведуча Катерина Осадча. Фото: колаж Новини.LIVE

В лютому цього року телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча зі знімальною групою відвідала штаб-квартиру Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Тоді зірка телебачення була розчарована методикою роботи організації.

Обурила Осадчу і нова ініціатива Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Про це Катерина повідомила у своїх Instastories.

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Про ініціативу

Міжнародний комітет Червоного Хреста запустив соціальну кампанію Play by true rules. Вона закликає не чинити воєнних злочинів у світі віртуальних ігор. Організація залучила до співпраці кількох популярних стримерів платформи Twitch, які провели кілька демонстраційних ігор, дотримуючись правил ведення війни.

Ось деякі правила для комп'ютерних гравців:

не добивайте поранених ворогів;

не націлюйтесь і не вчиняйте насильницьких дій проти персонажів, які не є учасниками конфлікту;

не націлюйтесь на цивільні споруди;

допомагайте аптечками всім.

Деякі ігри, в яких Червоний Хрест пропонує нові правила. Скриншот: playbytherules.icrc.org

Реакція Осадчої

Телеведуча не одразу повірила, що соціальна компанія Міжнародного комітету Червоного Хреста це реальність, а не фейкова новина.

"Скажіть, що це жарт?! Кампанія протидії воєнних злочинів в комп’ютерних іграх? Може розберемося з реальним світом? Відвідаємо полонених? Доб’ємося листування та обставин цивільного полону? Легше грати у відеоігри, звичайно", — обурено написала Осадча.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера Тараса Голубкова. Також Осадча висловилась, чи потрібен Міжнародний жіночий день.