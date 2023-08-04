Сергей Бабкин в футболке со скандальной надписью обратился к украинцам – видео

Украинский музыкант и лидер группы 5'nizza Сергей Бабкин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант и лидер группы 5'nizza Сергей Бабкин обратился ко всем своим поклонникам. Артист записал видео с обращением, где попросил украинцев посетить концерт группы в США.

Соответствующее видеообращение появилось на странице Сергея Бабкина в Instagram.

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Украинский артист решил записать свое обращение на видео и рассказать о своем туре в США. Он рассказал о том, в каких городах он будет выступать со своей группой, и пригласил украинцев прийти на его концерт.

"Друзья мои дорогие, привет! Очень важная информация, я хочу, чтобы вы дослушали ее до конца. Мы сегодня, группа 5'nizza, вылетаем в США. Я сейчас обращаюсь ко всей нашей диаспоре, к людям, которые живут уже давно на континенте Америка. Я очень хотел бы, чтобы вы пришли к нам на концерты. Устали, все устали, но ведь не время нам отдыхать еще", — обратился к украинцам Сергей Бабкин.

Публикация Сергея Бабкина с его видеообращением. Фото: скриншот из Instagram

Некоторые подписчики украинского артиста не смогли промолчать, увидев, в чем он одет на видео. Люди стали критиковать Сергея за то, какие буквы у него на футболке, а некоторые, все же, оставили положительные комментарии под видео.

Очень уважаю Ваше творчество, но эти буквы Zz на футболке вызывают негативные ассоциации, потому что я на них в оккупации в Херсоне столько насмотрелась! Может как-то можно по-другому написать этот логотип?! Спасибо за Ваше творчество

Zz — убрать. Не стыдно?

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Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

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