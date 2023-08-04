Сергей Бабкин в футболке со скандальной надписью обратился к украинцам – видео

"Не стыдно?": Сергея Бабкина поругали за скандальную надпись на одежде
Известный украинский музыкант и лидер группы 5'nizza Сергей Бабкин обратился ко всем своим поклонникам. Артист записал видео с обращением, где попросил украинцев посетить концерт группы в США.
Соответствующее видеообращение появилось на странице Сергея Бабкина в Instagram.
Украинский артист решил записать свое обращение на видео и рассказать о своем туре в США. Он рассказал о том, в каких городах он будет выступать со своей группой, и пригласил украинцев прийти на его концерт.
"Друзья мои дорогие, привет! Очень важная информация, я хочу, чтобы вы дослушали ее до конца. Мы сегодня, группа 5'nizza, вылетаем в США. Я сейчас обращаюсь ко всей нашей диаспоре, к людям, которые живут уже давно на континенте Америка. Я очень хотел бы, чтобы вы пришли к нам на концерты. Устали, все устали, но ведь не время нам отдыхать еще", — обратился к украинцам Сергей Бабкин.
Некоторые подписчики украинского артиста не смогли промолчать, увидев, в чем он одет на видео. Люди стали критиковать Сергея за то, какие буквы у него на футболке, а некоторые, все же, оставили положительные комментарии под видео.
- Очень уважаю Ваше творчество, но эти буквы Zz на футболке вызывают негативные ассоциации, потому что я на них в оккупации в Херсоне столько насмотрелась! Может как-то можно по-другому написать этот логотип?! Спасибо за Ваше творчество
- Zz — убрать. Не стыдно?
- Не упустите эту невероятную возможность поймать этот эмоциональный кайф и драйв! Увидеть!
- До встречи в Торонто! Не могу дождаться, когда сбудется мечта
- За границей не слышно, как Харьков бомбят? К ребятам на передовую езжайте
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