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Не уплатила огромные налоги: певица Бейонсе попала в громкий скандал

4 мая 2023 12:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бейонсе обвиняют в задолженности перед правительством США – о какой сумме идет речь
Американская поп–звезда Бейонсе во время выступления на футбольном чемпионате "Суперкубок". Фото: YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Знаменитая американская певица, актриса и танцовщица Бейонсе попала в громкий скандал. Оказывается, американскую звезду и танцовщицу обвиняют в том, что она не заплатила налоги, сумма которых составляет 2,7 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал "Page Six"

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Стало известно, что всемирно известная американская звезда задолжала большую сумму денег правительству США. Оказывается, за 2018 год Бейонсе должна была выплатить 805 850 долларов американскому правительству, а уже в 2019 году сумма долга составляла более одного миллиона.

С тех пор американская звезда получила немалый долг на сумму более 450 миллионов долларов.

Бейонсе
Американская поп–звезда Бейонсе на выступлении в Дубаях. Фото: instagram.com/p/CrqExihPtwD/

Но сама Бейонсе решила разобраться в этой ситуации и стала обращаться в суд. Она подала петицию и отрицала долг, поскольку считает, что правительство США совершило серьезную ошибку. Речь идет о налоговых декларациях певицы в период с 2018 по 2019 годы.

Разобраться в этой ситуации американской звезде помогает ее адвокат, очень надеющийся, что в ближайшее время этот вопрос с немаленьким долгом Бейонсе решится.

Бейонсе
Певица Бейонсе во время выступления в Дубае. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что сейчас состояние американской звезды составляет 500 миллионов долларов. Известно, что большая часть этой суммы известная американская исполнительница заработала благодаря своей музыкальной карьере, которую она успешно построила много лет назад.

В 2019 году Бейонсе подписала контракт с компанией Netflix на сумму в 60 миллионов долларов. Речь идет о ее фильме "Возвращение домой", за основу которого она взяла свое выступление на фестивале Coachella в 2018 году. Поп-звезда также имеет свой бренд одежды Ivy Park.

Напомним, мы писали о том, что известная американская звезда Бейонсе рассказала о том, что она готовится к мировому турне.

Ранее мы говорили, что американская артистка Бейонсе выступила в платье от украинского дизайнера.

Также мы сообщали о том, что знаменитая певица Бейонсе показала интересное фото Меган Маркл.

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