Фанати Бейонсе збирають гроші в інтернеті на її концерти

"Це краще, ніж продати нирку": фанати Бейонсе відчайдушно просять гроші в інтернеті на квитки
Майже п’ять років американська співачка Бейонсе не виступала на сцені. Нещодавній її концерт на відкритті одного з готелів в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) став мегауспішним. І майже одразу багаторазова лауреатка премії "Греммі" оголосила, що їде у світове турне.
Фанати Бейонсе почали збирати гроші на квитки за допомогою краудфандингових платформ, пише таблоїд TMZ.
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Деталі
І хоча ціновий діапазон на квитки поки не відомий, шанувальники співачки сотнями публікують прохання допомогти їм зі зборами коштів. Вони просять родичі, друзів та інших фанатів допомогти здійснити їхню мрію.
Деякі описи на краудфандингових сайтах вже стали хітами у соцмережах.
Це єдиний життєвий досвід, який я хочу прожити до смерті. Я отримаю ці квитки в перші ряди в будь-якому випадку, але це безпечніше, ніж продавати свою нирку на чорному ринку", — написав один з шанувальників Бейонсе.
Інший фанат співачки пише: "Слухайте, я хотів би, щоб ваша фінансова підтримка відправила мене на світовий тур Бейонсе. Я ще не пропустив його, але я отримав рахунки, рахунки, рахунки". Деяким шанувальникам вдалося зібрати кілька сотень доларів, але більшості — майже нічого. Проблема в тому, що навіть якщо вони зберуть гроші, це не означає, що їм гарантовано квиток.
Річ у тому, що минулої осені фанати Тейлор Свіфт не змогли придбати квитки на сайті, бо той просто завис. Як не дивно, альтернатив більше не має. Представників компанії з реалізації квитків вже викликали до суду. Втім, справа тільки розглядається. А фанати Бейонсе сподіваються, що їм вдасться потрапити на концерт зірки без перешкод.
Про турне
Воно отримало назву Renaissance на честь однойменного сьомого студійного альбому, вихід якого відбувся 29 липня минулого року. Провідний альбомний сингл Break My Soul лише через тиждень після дебюту очолив американський танцювальний хіт-парад Hot Dance/Electronic Songs (Billboard).
Турне розпочнеться вже 10 травня у столиці Швеції — Стокгольмі. А завершиться 27 вересня в Новому Орлеані (США). Всього у Бейонсе заплановано 41 концерт. Найближчий до України пройде 27 червня у Варшаві. Він стане фінальним у європейській частині туру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в сукні якого українського дизайнера виступила в Дубаї Бейонсе. Також ми писали, що британський музикант Оззі Осборн остаточно скасував всі заплановані концерти.