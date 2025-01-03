Анастасія Анісімова знайшла хлопця на шоу "Холостяк" — хто він

Ексучасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова. Фото: скриншот

Учасниця реаліті-шоу "Холостяк" Анастасія Анісімова знайшла кохання під час зйомок, однак йдеться не про головного героя Олександра Терена. Дівчина зустрічається з одним з членів знімальної команди.

Редакція Новини.LIVE слідкувала за шоу.

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Член знімальної команди, гаффер Єгор відчув симпатію до учасниці шоу "Холостяк" Анастасії Анісімової ще під час першої вечірки троянд. Однак, він вважає себе професіоналом і тому не показував своїх почуттів.

Анастасія Анісімова та її хлопець Єгор. Фото: скриншот

Хлопець написав у соцмережах Анастасії вже після того, як вона покинула проєкт. Вони швидко закохались один в одного і тепер живуть разом у Києві. Ходять на побачення і переконані, що зустріли кохання всього свого життя.

Нагадаємо, чи мав інтимні стосунки Олександр Терен на шоу "Холостяк". Також ветеран пояснив, чи шкодує щодо участі в реаліті-шоу.