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"Холостяк" Терен зізнався, чи не шкодує про участь в шоу

29 грудня 2024 11:20
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Олександр Терен прокоментував участь в шоу "Холостяк"
Герой "Холостяк-13" Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк" після завершення 13 сезону проєкту прокоментував свою участь в ньому. Хлопець розповів, як змінила його участь в шоу.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Ветеран порівняв участь у проєкті із сном, що втілився у реальне життя.

"Це був дуже цікавий досвід — ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон", — написав Олександр.

Ветеран пояснив, що новий сезон проєкту показав, як суспільство нині сприймає нову реальність в Україні та ставиться до людей з інвалідністю.

"Цей проєкт став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом. Наскільки друзі готові прийняти мене в такій ролі? Наскільки суспільство готове сприймати нову реальність без того, щоб відводити очі чи ніяковіти?", — підкреслив хлопець.

Терен розповів, що завдяки участі в "Холостяку" переглянув свої цінності, ставлення до інших людей та почав ще більше любити тварин.

"Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проєкт завершено, але життя — ні.
Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні — це все, що ми маємо", — підсумував головний герой шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у дружбу Олександра Терена та Дмитра Монатіка повірили не всі фанати телешоу. Також ми розповідали, що актор Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк"

шоу Холостяк соцмережі відносини українські зірки Олександр "Терен" Будько

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