Анастасия Анисимова нашла парня на шоу "Холостяк" - кто он

Экс-участница "Холостяка" Анастасия Анисимова. Фото: скриншот

Участница реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Анисимова нашла любовь во время съемок, однако речь идет не о главном герое Александре Терене. Девушка встречается с одним из членов съемочной команды.

Редакция Новини.LIVE следила за шоу.

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Член съемочной команды, гаффер Егор почувствовал симпатию к участнице шоу "Холостяк" Анастасии Анисимовой еще во время первой вечеринки роз. Однако, он считает себя профессионалом и поэтому не показывал своих чувств.

Анастасия Анисимова и ее парень Егор. Фото: скриншот

Парень написал в соцсетях Анастасии уже после того, как она покинула проект. Они быстро влюбились друг в друга и теперь живут вместе в Киеве. Ходят на свидания и убеждены, что встретили любовь всей своей жизни.

Напомним, имел ли половые отношения Александр Терен на шоу "Холостяк". Также ветеран объяснил, жалеет ли об участии в реалити-шоу.