Головна Гламур Не тільки для молодих: чубчики, які пасують жінкам після 50

Не тільки для молодих: чубчики, які пасують жінкам після 50

Дата публікації: 14 травня 2026 13:25
Чубчики, які зараз у моді серед жінок 50+: будете мати молодший вигляд
Стильна та зріла жінка. Фото: magnific

Колись чубчик часто з’являвся після різких рішень. Як тільки хотіли щось кардинально змінити в зачісці чи житті, то миттєво йшли до перукаря. Зараз чубчик став ще й популярним після 50 років. Чубчик може зробити те, що інколи не дає жоден догляд — він трохи пом’якшує риси обличчя та прикриває лоб, якщо потрібно приховати зморшки. 

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, в яких стрижках чубчик буде доречним.

Яка деталь в зачісці змінює все

Є варіант, який зараз носять дуже часто — коли чубчик ніби розходиться в сторони. Він не різкий і нормально відростає, не створюючи проблем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Багато хто любить зібране волосся — хвіст або пучок. І чубчик тут теж заважати не дуже. Навпаки, кілька вільних пасм спереду роблять образ менш суворим. Якщо ж його занадто пригладити, виходить тільки гірше.

Косий чубчик дає трохи руху. Він не стоїть рівно, і в цьому його плюс. Але його легко зіпсувати укладкою. Якщо його сильно фіксувати або витягувати, він втрачає легкість і має неприродний вигляд.

Є ще прямий, густіший варіант. Він більш помітний, але легший в догляді. Добре поєднується з рівним зрізом волосся. Але важливо не переграти з ідеальністю — не зробити занадто рівно.

Мікрочубчик — сміливе рішення. Він короткий, трохи різкий і точно не для тих, хто хоче залишитись непомітною. Але саме тому він і працює.

І кучері. З ними історія окрема. Часто їх намагаються вирівняти, але кучерявий чубчик саме те, що вам треба, щоб мати стильний вигляд у 2026 році.

Усе зводиться до простого. Чубчик — це не про вік і не про тренди. Це про те, який хочете мати вигляд просто зараз. І інколи достатньо зовсім невеликої зміни, щоб відчути себе трохи по-іншому.

Раніше ми писали про те, яких речей в гардеробі варто уникати, якщо не хочете самі зіпсувати свій зовнішній вигляд. Деякі речі спотворюють пропорції.

Також ми повідомляли, яке літнє взуття чудово впишеться в будь-який образ. Модниці вже роблять акцент саме на ньому.

Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Анна Бондаренко
