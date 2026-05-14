Чубчики, які зараз у моді серед жінок 50+: будете мати молодший вигляд

Стильна та зріла жінка. Фото: magnific

Колись чубчик часто з’являвся після різких рішень. Як тільки хотіли щось кардинально змінити в зачісці чи житті, то миттєво йшли до перукаря. Зараз чубчик став ще й популярним після 50 років. Чубчик може зробити те, що інколи не дає жоден догляд — він трохи пом’якшує риси обличчя та прикриває лоб, якщо потрібно приховати зморшки.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, в яких стрижках чубчик буде доречним.

Яка деталь в зачісці змінює все

Є варіант, який зараз носять дуже часто — коли чубчик ніби розходиться в сторони. Він не різкий і нормально відростає, не створюючи проблем.

Багато хто любить зібране волосся — хвіст або пучок. І чубчик тут теж заважати не дуже. Навпаки, кілька вільних пасм спереду роблять образ менш суворим. Якщо ж його занадто пригладити, виходить тільки гірше.

Косий чубчик дає трохи руху. Він не стоїть рівно, і в цьому його плюс. Але його легко зіпсувати укладкою. Якщо його сильно фіксувати або витягувати, він втрачає легкість і має неприродний вигляд.

Є ще прямий, густіший варіант. Він більш помітний, але легший в догляді. Добре поєднується з рівним зрізом волосся. Але важливо не переграти з ідеальністю — не зробити занадто рівно.

Мікрочубчик — сміливе рішення. Він короткий, трохи різкий і точно не для тих, хто хоче залишитись непомітною. Але саме тому він і працює.

І кучері. З ними історія окрема. Часто їх намагаються вирівняти, але кучерявий чубчик саме те, що вам треба, щоб мати стильний вигляд у 2026 році.

Усе зводиться до простого. Чубчик — це не про вік і не про тренди. Це про те, який хочете мати вигляд просто зараз. І інколи достатньо зовсім невеликої зміни, щоб відчути себе трохи по-іншому.

