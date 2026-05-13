3 простих прийоми в одязі, щоб візуально мати стрункіший вигляд

Дівчина в стильному образі.

Часто ми купуємо речі, які на манекені мають ідеальний вигляд, а в реальному житті на фігурі сидять не дуже. Наприклад, перетворюють нас на колобків або візуально віднімають 10 сантиметрів зросту. Виявляється, справа може бути не у фігурі, а в підступних горизонтальних лініях.

Новини.LIVE з посиланням на слова стилістки Яни Марковської розібрали по поличках, де ми зазвичай помиляємося і як це виправити.

Одяг, що псує пропорції та образ

Підступна довжина

Найбільший ворог гарних ніг — це спідниця, що закінчується рівно посередині коліна. Здавалося б, класика, але через це коліна здаються масивними. Як краще: або підіймайте поділ на долоню вище коліна, або опускайте значно нижче.

З міді теж не все так просто. Якщо спідниця закінчується на середині ікри, готуйтеся до того, що ноги здаватимуться коротшими. Тканина має перекривати найширшу точку литкового м’яза і закінчуватися ближче до щиколотки. Це створює ту саму тонку вертикаль, яка робить вас стрункішою.

Багатошаровий образ

Багато хто не звертає уваги на те, як верхній одяг поєднується із сукнею. Коли з-під пальта видно шматок тканини іншого кольору, створюється зайва горизонтальна смуга. Це має дещо неохайний вигляд. Найкращий варіант — коли пальто повністю закриває спідницю або вони мають однакову довжину.

Як носити джемпери

Ми звикли носити светри та футболки навипуск, просто натягнувши їх на стегна. У такий спосіб ми власноруч опускаємо лінію талії вниз. Як результат, ми отримуємо короткі ноги та довгий, об'ємний тулуб.

Щоб повернути пропорції на місце, використовуйте простий трюк:

Заправляйте край футболки або джемпера за пояс (хоча б спереду). Це миттєво подовжує лінію ніг. Ваш силует починає працювати за формулою "1/3 зверху — 2/3 знизу". Це база, яка додає зросту навіть у кросівках без жодних підборів.

Також перед виходом перевірте:

Чи не закінчується спідниця на найширшій частині ноги? Чи не видно поділ сукні з-під плаща? Чи позначена лінія талії (хоча б заправленим краєм светра)?

@gozhe_style Стій! Не купуй цю спідницю, поки не подивишся це відео! 🛑 Твоя довжина може «вбити» твій зріст за секунду. 📏 ❌ Помилки, які роблять ноги важкими: 🔹 Довжина «по коліно» — ріже ногу в найширшому місці. 🔹 Міді на середині литки — додає +5 кг візуально. 🔹 Спідниця, що стирчить з-під пальта — дробить фігуру. ✅ Як треба: 🔹 Міні — вище коліна. 🔹 Міді — нижче найширшої точки литки. 🔹 Верхній одяг — довший за спідницю. 🤫 Секрет нескінченних ніг: заправляй джемпер! Зроби пропорцію 1/3 (верх) до 2/3 (низ). Це працює краще за будь-які підбори. 👠 А яка довжина у вас в гардеробі?👇 #тренд #базовийгардероб #тренди #порадистиліста #одягукраїна ♬ оригінальний аудіозапис - ЯНА МАРКОВСЬКА l СТИЛІСТКА

Стиль — це не про кількість грошей, а про розуміння того, де закінчується одна лінія і починається інша. Спробуйте змінити лише ці дрібниці, і ви побачите зовсім інше відображення.

