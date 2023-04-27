Не только в Одессе: ОМКФ-2023 объявил даты проведения кинофестиваля и локации

Одесский международный фестиваль. Фото: Facebook/odesaiff

Организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли прием заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.

Об этом идет речь на сайте ОМКФ.

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В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет на нескольких локациях с 19 по 26 августа. В частности, показы конкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия пройдут в Черновцах, в культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Показы ретроспективных и специальных программ пройдут в Одессе в кинотеатре Multiplex.

"Сегодняшние реалии заставляют оперативно реагировать на обстоятельства, в которых мы оказались. В прошлом году ОМКФ состоялся сразу на нескольких международных площадках. Впрочем, мы стремимся вернуть его домой — в Украину. Но учитывая безопасность зрителей и гостей, в этом году мы решили провести часть 14-го ОМКФ в новой для нас локации — в Черновцах. И мы очень благодарны центру имени И. Миколайчука, который на время проведения фестиваля станет для нас домом", — отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Центр имени Ивана Миколайчука в Черновцах. Фото: Facebook/CentrMykolaichuka

Прием заявок

Также ОМКФ-2023 приступил к приему фильмов на участие в конкурсных программах. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 1 июня.

В Национальную конкурсную программу допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2022 или 2023 годах. Победители Национального конкурса определяются в номинациях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".

К участию в Международной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2022 или 2023 году. Победитель Международного конкурса определяется в номинации "Лучший европейский полнометражный фильм".

Официальный постер ОМКФ-2023 Фото: Facebook/odesaiff

Напомним, ранее мы писали, что на Каннский кинофестиваль в этом году поедет украинский фильм о Киеве. Также мы рассказывали, что украинский режиссер Надежда Парфан сняла свою ленту с программы престижного международного кинофестиваля из-за россиян.