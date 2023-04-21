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Українська режисерка зняла свою стрічку з програми міжнародного кінофестивалю через росіян

21 квітня 2023 10:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українська режисерка зняла свою стрічку з програми міжнародного кінофестивалю через росіян
Режисерка Надія Парфан та команда фільму "Це побачення" в Берліні. Фото: менеджмент стрічки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За понад рік повномасштабної війни чимало українських режисерів презентували свої фільми на міжнародних кінофестивалях. Втім, на деяких з них й досі показують російські стрічки. На подібне відреагувала українська режисерка Надія Парфан та її команда.

Про це у Facebook повідомила Українська Кіноакадемія. 

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Команда фільму "Це побачення" ухвалила рішення зняти свій фільм з міжнародного кінофестивалю GoShort (Нідерланди) та IndieLisboa (Португалія), до конкурсних програм яких увійшли російські фільми. Режисерка Надія Парфан, акторка Діна Берг, продюсер Ілько Гладштейн та їхні колеги по творчій групі стрічки зробили заяву, в якій йдеться про те, що їхня команда не братиме участь у будь-яких міжнародних фестивалях, куди досі запрошують росіян.

"Ми щиро розчаровані тим, що такі поважні кінофестивалі зайняли відсторонену позицію щодо російсько-української війни. Вони не усвідомлюють, що російське кіно та культура відіграють центральну роль в самоствердженні Росії на міжнародній арені — і несвідомо підтримують російський імперіалізм своєю програмною політикою. Ситуація, в якій український фільм, знятий під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, представлений поруч із російським фільмом, виробництво якого відбувалось у цей же період, є лицемірною та неприйнятною", — йдеться в заяві. 

Ігрова стрічка української режисерки потрапила до конкурсної програми Berlinale Shorts 2023.  "Це побачення" — історія про столицю України, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві пройшла зіркова прем'єра українського містичного трилеру "Еґреґор". Також ми розповідали, що мультфільм про Супер Маріо став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії.

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