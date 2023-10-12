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Не важливо на чиїй ти стороні: Кім Кардашьян висловилася щодо нападу ХАМАС на Ізраїль

12 жовтня 2023 17:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Не важливо на чиїй ти стороні: Кім Кардашьян висловилася щодо нападу ХАМАС на Ізраїль
Телезірка Кім Кардашьян. Фото: AFP
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Кім Кардашьян вперше висловилася щодо нападів ХАМАС на Ізраїль, у результаті яких загинули щонайменше 2300 ізраїльтян і палестинців. 

Свої думки та емоції з цього приводу зірка висловила у дописі в Instagram

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42-річна телезірка висловила любов і підтримку своїм єврейським друзям і їх родинам у дописі про напад ХАМАС на Ізраїль. Проте Кардашьян так і не сформувала чіткої позиції і не розповіла, яку зі сторін насправді підтримує. 

 

"Незалежно від того, на чиєму ви боці або як ви переживали ці останні кілька днів, у наших серцях завжди має бути місце для співчуття до невинних жертв, які опинились під прицілом війни за владу, політику, релігію, расу та етнічну приналежність", — написала зірка у дописі. 

Вона розповіла, що дуже особисто сприймає ситуацію в Ізраїлі, адже боротьба за території відбувається і у її рідній Вірменії, про що вона постійно говорить у своїх соціальних мережах.

 

Проте вона впевнена, що нічого не може зробити, окрім як молитися і говорити про те, що відбувається, світові. 

"Жорстокий тероризм забрав невинні життя, і зараз як ізраїльські, так і палестинські мирні жителі страждають і платять найбільшу ціну. Хоча я знаю, що нічого не можу зробити, моя родина та я молимося за безпечне повернення заручників, за тих, хто загинув і їхні постраждалі сім’ї, за мир для всіх невинних. А винні у цьому невиправданому насильстві мають бути притягнуті до відповідальності", — наголосила Кардашьян. 

Зірка також попросила з розумінням ставитися до тих знаменитостей, які мовчать і не висловили свою позицію. На її думку кожен по-різному переживає такі події, а деяким просто потрібен час. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер захейтили за видалення публікації про Ізраїль. 

Також ми писали, що Кім Кардашьян звернулася до Байдена. 

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