Не важно на чьей ты стороне: Ким Кардашьян высказалась о нападении ХАМАС на Израиль

Телезвезда Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян впервые высказалась по поводу нападений ХАМАС на Израиль, в результате которых погибли по меньшей мере 2300 израильтян и палестинцев.

Свои мысли и эмоции по этому поводу звезда выразила в публикации в Instagram.

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42-летняя телезвезда выразила любовь и поддержку своим еврейским друзьям и их семьям в публикации о нападении ХАМАС на Израиль. Однако Кардашьян так и не сформировала четкую позицию и не рассказала, какую из сторон на самом деле поддерживает.

"Независимо от того, на чьей вы стороне или как вы переживали эти последние несколько дней, в наших сердцах всегда должно быть место сострадания к невинным жертвам, оказавшимся под прицелом войны за власть, политику, религию, расу и этническую принадлежность", — написала звезда в публикации.

Она рассказала, что очень лично воспринимает ситуацию в Израиле, ведь борьба за территории происходит и в ее родной Армении, о чем она постоянно говорит в своих социальных сетях.

Однако она уверена, что ничего не может сделать, кроме как молиться и говорить о том, что происходит, миру.

"Жестокий терроризм унес невинные жизни, и сейчас как израильские, так и палестинские мирные жители страдают и платят самую большую цену. Хотя я знаю, что ничего не могу сделать, моя семья и я молимся за безопасное возвращение заложников, за погибших и их пострадавшие семьи, за мир для всех невиновных. А виновные в этом неоправданном насилии должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнула Кардашьян.

Звезда также попросила с пониманием относиться к тем знаменитостям, которые молчат и не выразили свою позицию. По ее мнению каждый по-разному переживает такие события, а некоторым просто нужно время.

Напомним, Кайли Дженнер захейтили за удаление публикации об Израиле.

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