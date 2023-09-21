«Зупиніть ще один геноцид»: Кім Кардашьян звернулася до Байдена

Кім Кардашьян. Фото: JUSTIN BETTMAN

На тлі ситуації у Нагірному Карабаху, у якому 19 вересня азербайджанська армія оголосила про "антитерористичну операцію" з метою відновлення конституційного ладу, світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян ще раз звернулася до президента США Джо Байдена.

Прохання до президента звернути увагу на геноцид вірменів Кардашьян опублікувала у сторіс в Instagram, а також продублювала статтю про ситуацію між Вірменією і Азербайджаном, співавторкою якої стала.

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Хоча вчора Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню у регіоні Нагірний Карабах і виведення частин нібито збройних сил Вірменії, американська телезірка все ж знову попросила Джо Байдена втрутитися у цей конфлікт.

Сторіс в Instagram:

kimkardashian

"На жаль, можливостей для геноциду вірмен Нагірного Карабаху зараз збільшилося через повномасштабні напади Азербайджану на цивільне населення після місяців блокади та голоду. Ми закликаємо уряд США та міжнародне співтовариство негайно втрутитися, щоб запобігти гуманітарній катастрофі". — написала знаменитість у сторіс в Instagram.

Кім і Кортні Кардашьян у Вірменії. Фото: poosh.com

Кім Кардашьян, яка має вірменське коріння, наголошує на тому, що місцеве населення Нагірного Карабаху, яке складається переважно з вірменів, страждає та голодує через тривалий заморожений конфлікт.

Через блокаду Азербайджаном Лачинського коридору, що з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією, місцеве населення не може отримувати гуманітарну допомогу. Головна вимога зірки до президента - вжити заходів та припинити блокаду коридору.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Ірина Білик та гітарист гурту Green Grey висловилися про події в Нагірному Карабаху. Також, що Азербайджан офіційно заявив про відновлення свого суверенітету.