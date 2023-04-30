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Під завалами в Умані знайшли неповнолітніх учнів матері Володимира Остапчука

30 квітня 2023 10:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Під завалами в Умані знайшли неповнолітніх учнів матері Володимира Остапчука
Шоумен Володимир Остапчук та учасники рятувальної операції в Умані. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В п’ятницю, 28 квітня, внаслідок масованого ракетного удару окупантів в Умані загинуло 23 людини. Серед них й шестеро дітей. Ця трагедія опосередковано торкнулась і родини шоумена Володимира Остапчука. 

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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38-річний шоумен родом з Умані. Тут він закінчив школу, тут й досі живуть його батьки та родичі. Ракета ворога влучила в будинок, в якому Остапчук був не раз. Він приходив в гості до колись кращого друга дитинства Костянтина, а поруч жили ще троє друзів.

Неподалеку від зруйнованої багатоповерхівки знаходиться п’ята школа, в якій навчався Остапчук. На третьому поверсі розташований кабінет матері Володимира, яка досі працює вчителем початкових класів

"Вчора під завалами знайшли її колишнього учня, якому лише виповнилось 16, і його десятирічну сестричку. Їхня квартира була на 9 поверсі. І ще одну родину знайомих, в якій ніхто не вижив… Вони (окупанти. — Ред.) поцілили не просто в житловий будинок (там зі "стратегічного" поруч хіба що гаражі), вони поцілили в нерв усієї Умані", — написав Остапчук. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на масований ракетний обстріл країни-терориста 28 квітня. Також ми розповідали, що росіяни тероризують прифронтові населені пункти.

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