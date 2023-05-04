Не вышел из комы: от ранения на фронте скончался режиссер и сценарист Андрей Максименко

Режиссер, сценарист, защитник Украины Андрей Максименко. Фото: Facebook/konstantin.konovalov.18

Кровавая война, которую развязала в нашей стране политики Кремля, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. После ранения на фронте в столичной больнице скончался режиссер и сценарист Андрей Максименко.

Об этом сообщается на странице Героя Украины в Facebook.

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Подробности смерти защитника Украины

Звездный боец добровольческого батальона имени Джохара Дудаева с позывным "Режиссер" получил осколочное ранение в левую часть лица 20 апреля. Андрей был доставлен в Киев, в больнице Мечникова ему была сделана операция. После нее Максименко находился в медикаментозной коме. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь защитника Украины.

"Он с давних времен был человеком, который двигал украинскую идею и самобытность в творчестве и в головах людей. И никогда не оставался в стороне… Ни в 2014-м, ни сейчас. Низкий тебе поклон", — написала коллега Андрея на его странице.

У защитника Украины остались двое детей от его гражданской жены Анастасии Баши.

Режиссер, сценарист, защитник Украины Андрей Максименко. Фото: Facebook/AndrijMaksymenko

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром. Также мы рассказывали, что под завалами многоэтажки в Умани обнаружили несовершеннолетних учеников матери шоумена Владимира Остапчука.