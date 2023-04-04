Донька Дженніфер Лопес перетворилася на хлопчика – зірка Голлівуду показала свою "принцесу"

Американська артистка показала рідкісне фото зі своєю донькою.

Донька американської співачки та акторки Дженніфер Лопес Емма Мерібел Ентоні вперше за довгий час вийшла на публіку. Дівчина, якій нещодавно виповнилося 15 років, показала, як вона зараз виглядає, під час візиту концерту SZA разом зі своєю матусею.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на фан-сторінку Дженніфер Лопес в Instagram.

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Задоволена артистка зі своєю 15-річною донькою показала себе у всій красі тільки після концерту. Крім того, на обличчі Емми теж можна було помітити посмішку, а це є досить рідкісним моментом, адже донька Дженніфер Лопес зазвичай ходить сумною.

Дивлячись на зовнішній вигляд, можна побачити, що Дженніфер Лопес одягнена у широкі джинси, шубу та стильні окуляри. При цьому, її донька була у звичайній футболці та штанах.

"Спасибо @SZA Видеть своих детей счастливыми… бесценно (Это было прямо перед тем, как я получила убийственный взгляд, чтобы прекратить съемку) #TeenageKidsLife #SOStour", – написала на своїй особистій сторінці в Instagram американська артистка.

Варто зазначити, що кілька років тому 15-річна донька артистка виглядала справжньою дівчинкою. Тоді вона носила довге волосся, колготи та сукні, але тепер Емма вважає себе небінарною особистістю, адже вона не відносить себе до жодної зі статей.

Дівчина зараз схожа на хлопчика, адже носить великі штани та широкі футболки. Більш того, Емма зробила собі коротку зачіску, але продовжує фарбувати нігті. Дженніфер Лопес, в свою чергу, повністю підтримує свою доньку та дозволяє їй бути тим, ким вона хоче.

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