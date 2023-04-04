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Не определилась с полом: Дженнифер Лопес показала свою небинарную дочь

4 апреля 2023 12:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дочь Дженнифер Лопес превратилась в мальчика – звезда Голливуда показала свою "принцессу"
Американская артистка показала редкое фото со своей дочерью.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дочь американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Эмма Мэрибел Энтони впервые за долгое время вышла на публику. Девушка, которой недавно исполнилось 15 лет, показала, как она сейчас выглядит, во время визита концерта SZA вместе со своей мамой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на фан-страницу Дженнифер Лопес в Instagram.

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Довольная артистка со своей 15-летней дочерью показала себя во всей красе только после концерта. Кроме того, на лице Эммы тоже можно было заметить улыбку, а это довольно редкий момент, ведь дочь Дженнифер Лопес обычно ходит грустной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer_jilo (@jennifer_jilo)

Глядя на внешний вид, можно увидеть, что Дженнифер Лопес одета в широкие джинсы, шубу и стильные очки. При этом, ее дочь была в обычной футболке и джинсах.

"Спасибо @SZA Видеть своих детей счастливыми… бесценно (Это было прямо перед тем, как я получила убийственный взгляд, чтобы прекратить съемку) #TeenageKidsLife #SOStour", - написала на своей личной странице в Instagram американская артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Стоит отметить, что несколько лет назад 15-летняя артистка выглядела настоящей девочкой. Тогда она носила длинные волосы, колготки и платья, но теперь Эмма считает себя небинарной личностью, ведь она не относит себя ни к одному из пола.

Дочь Дженнифер Лопес показала, как она изменилась

Девушка сейчас похожа на мальчика, ведь она носит большие брюки и широкие футболки. Более того, Эмма сделала себе короткую прическу, но продолжает красить ногти. Дженнифер Лопес, в свою очередь, полностью поддерживает свою дочь и позволяет ей быть тем, кем она хочет.

Напомним, мы писали, что американская певица Дженнифер Лопес сделала парное тату со своим возлюбленным Беном Аффлеком.

Ранее мы говорили, что известная артистка Дженнифер Лопес раскрыла на публику личный секрет.

Также мы сообщали, что певица Дженнифер Лопес показала себя на обложке американского журнала Vogue.

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