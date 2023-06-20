Ковід змусив Роббі Вільямса зупинити концерт

Небезпечна хвороба змусила Роббі Вільямса зупинити концерт
Співак Роббі Вільямс налякав слухачів під час свого виступу на фестивалі Pinkpop. Артисту стало зле на сцені.
Про це пише Daily Mail.
Безглуздий COVID-19
Роббі Вільям зупинив виступ через проблеми з диханням. Зірка зізнався, що довго хворів на COVID-19.
Під час пісні Monsoon Вільямс попросив зупинити музику.
"Це не через вік. У мене був безглуздий тривалий COVID-19", — сказав слухачам артист.
Роббі Вільямс мав COVID-19 двічі: у квітні 2020 року, коли він був у своєму будинку Лос-Анджелесі, та у січні 2021 року, під час відпустки на Карибських островах, де відпочивав з дружиною та чотирма дітьми.
Співак зізнався, що він страждав більше морально через ізоляцію і страх "потрапити у власні чорні діри".
Раніше співачка Bebe Rexha потрапила у неприємну ситуацію під час свого концерту. Зірку травмував мобільний телефон, який у неї кинув прихильник з фан-зони.
Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.