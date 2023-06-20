Ковід змусив Роббі Вільямса зупинити концерт

Музикант Роббі Вільямс. Фото: Reuters

Співак Роббі Вільямс налякав слухачів під час свого виступу на фестивалі Pinkpop. Артисту стало зле на сцені.

Про це пише Daily Mail.

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Безглуздий COVID-19

Роббі Вільям зупинив виступ через проблеми з диханням. Зірка зізнався, що довго хворів на COVID-19.

Під час пісні Monsoon Вільямс попросив зупинити музику.

"Це не через вік. У мене був безглуздий тривалий COVID-19", — сказав слухачам артист.

Роббі Вільямс мав COVID-19 двічі: у квітні 2020 року, коли він був у своєму будинку Лос-Анджелесі, та у січні 2021 року, під час відпустки на Карибських островах, де відпочивав з дружиною та чотирма дітьми.

Співак зізнався, що він страждав більше морально через ізоляцію і страх "потрапити у власні чорні діри".

Раніше співачка Bebe Rexha потрапила у неприємну ситуацію під час свого концерту. Зірку травмував мобільний телефон, який у неї кинув прихильник з фан-зони.

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.