Тейлор Свіфт ледь не вдавилася комахою під час концерту

Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Відео конфузу прихильники артистки запостила у соціальній мережі.

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Тейлор Свіфт, яка зараз перебуває у турне, на сцені ледь не вдавилася комахою. Зірка спробувала з гумором відреагувати на ситуацію.

I FINALLY FOUND A VIDEO OF HER SWALLOWING THE BUG 😭😭😭 POOR THING😭😭😭 pic.twitter.com/tGupZQakpb — zaynah / finals season (@peaceofseven) June 5, 2023

"Я проковтнула комаху. Вибачте. Я вже в порядку, але це так тупо. Дуже смачно, — спробувала віджартуватись Свіфт, коли фанати почали сміятися, — чи є шанс, що хтось у залі цього не побачив? Намагатимусь більше не ковтати комах, хоча навряд чи вийде, їх сьогодні дуже багато".

Під час концертів співачки іноді трапляються кумедні випадки. Наприклад, нещодавно прихильники зірки у соцмережі повідомили, що настільки люблять її творчість, що не можуть пропустити жодної її пісні під час шоу. Тож одягають підгузки для дорослих, щоб не виходити до вбиральні.

Під час іншого концерту Тейлор звернула увагу на фанатку, яка емоційно співала її пісню у залі. Артистка була під сильним враженням, і запросила дівчину до себе на сцену.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала другою найбагатшою співачкою у світі. Згідно з оцінками Forbes, виконавиця хіта All Too Well" може похвалитися чистим капіталом у 740 мільйонів доларів. Її рекордні продажі музики та попит на гастрольні квитки (зараз артистка у світовому турі) складають основну частину цієї цифри.

Нещодавно стало відомо, що американська співачка Тейлор Свіфт зустрічається з фронтменом англійського поп-рок гурту The 1975, Меттью Гіллі. Парочка з'їжджається лише через місяць романтичних зустрічей.