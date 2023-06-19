У співачку Bebe Rexha прямо на сцені влучили телефоном в обличчя

Співачка Bebe Rexha. Фото: Reuters

Співачка Bebe Rexha потрапила у неприємну ситуацію під час свого концерту. Зірку травмував мобільний телефон, який у неї кинув один з прихильників з фан-зони.

Про це пише Daily Mail.

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Коли артистка вийшла на сцену, то у неї хтось з прихильників жбурнув мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала в агонії на підлогу. Артистці знадобилася медична допомога.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

"Мама Bebe Rexha сказала, що співачці наклали три шви, коли хтось з публіки кинув у неї телефон", — написав один з прихильників у Twitter.

Фанати обурені тим, що сталося, і не можуть зрозуміти, кому захотілось образити зірку.

"Bebe дійсно одна з наймиліших та найбезпроблемніших зірок у музичній індустрії, вона цього не заслужила", — пишуть прихильники.

"Неймовірне шоу знищили, кинувши телефон у BebeRexha", — жаліються шанувальники.

Зайва вага через хворобу

Останнім часом співачка має проблеми зі здоров’ям. Нещодавно вона розповіла, що набрала зайві кілограми через діагностований у неї полікістоз яєчників.

"Я пішла до лікаря минулого року, і дізналася. Про це багато жінок, до речі, які мають такий синдром, навіть і не підозрюють про це, — розповіла артистка на шоу The Jennifer Hudson Show, — це одна з головних причин, чому жінки страждають на ожиріння".

Раніше зірку розкритикували прихильники за набрану зайву вагу.

"Я була значно стрункіша і тепер погладшала, я не розлючена, адже це правда, але коли читаєш коментарі, вони тебе засмучусь. Ніколи не знаєш, через що проходить людина, ми не повинні говорити про вагу інших, - говорить артистка, для якої зайва вага була завжди непростим питанням, — пам'ятаю, як починала кар'єру, підписала перший контракт, а мені одразу сказали, що я маю пострункішати, адже це вимога для моєї успішної кар'єри".

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

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