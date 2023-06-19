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У співачку Bebe Rexha прямо на сцені влучили телефоном в обличчя

19 червня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У співачку Bebe Rexha прямо на сцені влучили телефоном в обличчя
Співачка Bebe Rexha. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Bebe Rexha потрапила у неприємну ситуацію під час свого концерту. Зірку травмував мобільний телефон, який у неї кинув один з прихильників з фан-зони.

Про це пише Daily Mail.

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Впала на сцену від болю

Коли артистка вийшла на сцену, то у неї хтось з прихильників жбурнув мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала в агонії на підлогу. Артистці знадобилася медична допомога.

 

"Мама Bebe Rexha сказала, що співачці наклали три шви, коли хтось з публіки кинув у неї телефон", — написав один з прихильників у Twitter.

Фанати обурені тим, що сталося, і не можуть зрозуміти, кому захотілось образити зірку.

"Bebe дійсно одна з наймиліших та найбезпроблемніших зірок у музичній індустрії, вона цього не заслужила", — пишуть прихильники.

"Неймовірне шоу знищили, кинувши телефон у BebeRexha", — жаліються шанувальники.

Зайва вага через хворобу

Останнім часом співачка має проблеми зі здоров’ям. Нещодавно вона розповіла, що набрала зайві кілограми через діагностований у неї полікістоз яєчників.

"Я пішла до лікаря минулого року, і дізналася. Про це багато жінок, до речі, які мають такий синдром, навіть і не підозрюють про це, — розповіла артистка на шоу The Jennifer Hudson Show, — це одна з головних причин, чому жінки страждають на ожиріння".

Раніше зірку розкритикували прихильники за набрану зайву вагу.

"Я була значно стрункіша і тепер погладшала, я не розлючена, адже це правда, але коли читаєш коментарі, вони тебе засмучусь. Ніколи не знаєш, через що проходить людина, ми не повинні говорити про вагу інших, - говорить артистка, для якої зайва вага була завжди непростим питанням, — пам'ятаю, як починала кар'єру, підписала перший контракт, а мені одразу сказали, що я маю пострункішати, адже це вимога для моєї успішної кар'єри".

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

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