Ковид заставил Робби Уильямса остановить концерт

Музыкант Робби Уильямс. Фото: Reuters

Певец Робби Уильямс испугал слушателей во время своего выступления на фестивале Pinkpop. Артисту стало плохо на сцене.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бессмысленный COVID-19

Робби Уильямс остановил выступление из-за проблем с дыханием. Звезда признался, что долго болел COVID-19.

Во время песни Monsoon Уильямс попросил остановить музыку.

"Это не из-за возраста. У меня был бессмысленный длительный COVID-19", — сказал слушателям артист.

У Робби Уильямса был COVID-19 дважды: в апреле 2020 года, когда он был в своем доме в Лос-Анджелесе, и в январе 2021 года, во время отпуска на Карибских островах, где отдыхал с женой и четырьмя детьми.

Певец признался, что он страдал больше морально из-за изоляции, и страха "попасть в собственные черные дыры".

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