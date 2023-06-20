Ковид заставил Робби Уильямса остановить концерт

Опасная болезнь заставила Робби Уильямса остановить концерт
Певец Робби Уильямс испугал слушателей во время своего выступления на фестивале Pinkpop. Артисту стало плохо на сцене.
Об этом пишет Daily Mail.
Бессмысленный COVID-19
Робби Уильямс остановил выступление из-за проблем с дыханием. Звезда признался, что долго болел COVID-19.
Во время песни Monsoon Уильямс попросил остановить музыку.
"Это не из-за возраста. У меня был бессмысленный длительный COVID-19", — сказал слушателям артист.
У Робби Уильямса был COVID-19 дважды: в апреле 2020 года, когда он был в своем доме в Лос-Анджелесе, и в январе 2021 года, во время отпуска на Карибских островах, где отдыхал с женой и четырьмя детьми.
Певец признался, что он страдал больше морально из-за изоляции, и страха "попасть в собственные черные дыры".
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