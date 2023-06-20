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Опасная болезнь заставила Робби Уильямса остановить концерт

20 июня 2023 10:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ковид заставил Робби Уильямса остановить концерт
Музыкант Робби Уильямс. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Робби Уильямс испугал слушателей во время своего выступления на фестивале Pinkpop. Артисту стало плохо на сцене.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бессмысленный COVID-19

Робби Уильямс остановил выступление из-за проблем с дыханием. Звезда признался, что долго болел COVID-19.

Во время песни Monsoon Уильямс попросил остановить музыку.

 

"Это не из-за возраста. У меня был бессмысленный длительный COVID-19", — сказал слушателям артист.

У Робби Уильямса был COVID-19 дважды: в апреле 2020 года, когда он был в своем доме в Лос-Анджелесе, и в январе 2021 года, во время отпуска на Карибских островах, где отдыхал с женой и четырьмя детьми.

Певец признался, что он страдал больше морально из-за изоляции, и страха "попасть в собственные черные дыры".

Ранее певица Bebe Rexha попала в неприятную ситуацию во время концерта. Звезду травмировал мобильный телефон, который в нее бросил поклонник из фан-зоны.

Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

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