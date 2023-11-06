Неймовірно милі кадри: малюк вкусив за палець принца Вільяма
Принц Вільям прибув до Сінгапуру напередодні церемонії нагородження екологічної премії "Earthshot". В аеропорту Чангі принца Уельського зустрічали величезний натовп людей, серед яких був і 8-місячний малюк Альбане Коста. Фото, на якому радісна дівчинка кусає принца за палець облетіло інтернет.
Про це розповідає видання The Sun.
Чарівний момент
Принц Вільям приїхав до Сінгапуру вперше за 11 років, щоб відвідати премію Earthshot, яку він і його благодійна організація Royal Foundation запустили в 2020 році для просування інноваційних рішень і технологій для боротьби з глобальним потеплінням.
Принца у Сінгапурі дуже люблять, там на честь нього навіть висаджене дерево ще за минулого візиту у 2012 році. Тож в аеропорту Вільяма зустрічали сотні людей.
Серед них була і 8-місячна Альбане, яка з такою радістю дивилася на принца Уельского, що він не зміг пройти повз. Він простягнув їй палець, а вона, не вагаючись, потягнула його до рота.
Принц досить довго простояв біля дитини, бавлячись і розмовляючи з неї. Потім Вільям вирушив фотографуватися і давати автографи іншим прихильникам.
Він вже кілька днів у Сінгапурі і вже покатався на човнах-драконах і відвідав саміт.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон "осідлала" гірський велосипед у Шотландії.
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