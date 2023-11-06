Неймовірно милі кадри: малюк вкусив за палець принца Вільяма

Маленька Альбане і палець принца Вільяма. Фото: instagram.com/william_catherine82

Принц Вільям прибув до Сінгапуру напередодні церемонії нагородження екологічної премії "Earthshot". В аеропорту Чангі принца Уельського зустрічали величезний натовп людей, серед яких був і 8-місячний малюк Альбане Коста. Фото, на якому радісна дівчинка кусає принца за палець облетіло інтернет.

Про це розповідає видання The Sun.

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Принц Вільям приїхав до Сінгапуру вперше за 11 років, щоб відвідати премію Earthshot, яку він і його благодійна організація Royal Foundation запустили в 2020 році для просування інноваційних рішень і технологій для боротьби з глобальним потеплінням.

Принца у Сінгапурі дуже люблять, там на честь нього навіть висаджене дерево ще за минулого візиту у 2012 році. Тож в аеропорту Вільяма зустрічали сотні людей.

Серед них була і 8-місячна Альбане, яка з такою радістю дивилася на принца Уельского, що він не зміг пройти повз. Він простягнув їй палець, а вона, не вагаючись, потягнула його до рота.

Маленька Альбане і принц Вільям. Фото: instagram.com/william_catherine82

Маленька Альбане кусає принца Вільяма за палець. Фото: instagram.com/william_catherine82

Принц досить довго простояв біля дитини, бавлячись і розмовляючи з неї. Потім Вільям вирушив фотографуватися і давати автографи іншим прихильникам.

Він вже кілька днів у Сінгапурі і вже покатався на човнах-драконах і відвідав саміт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон "осідлала" гірський велосипед у Шотландії.

Також ми писали, що принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці своєї переписки.