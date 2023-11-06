Невероятно милые кадры: малышка укусила за палец принца Уильяма

Маленькая Альбане и палец принца Уильяма. Фото: instagram.com/william_catherine82

Принц Уильям прибыл в Сингапур накануне церемонии награждения экологической премии "Earthshot". В аэропорту Чанги принца Уэльского встречала огромная толпа людей, среди которых был и 8-месячная малышка Альбане Коста. Фото, на котором радостная девочка кусает принца за палец облетело интернет.

Об этом рассказывает издание The Sun.

Читайте также:

Волшебный момент

Принц Уильям приехал в Сингапур впервые за 11 лет, чтобы посетить премию Earthshot, которую он и его благотворительная организация Royal Foundation запустили в 2020-м году для продвижения инновационных решений и технологий для борьбы с глобальным потеплением.

Принца в Сингапуре очень любят, там в честь него даже посажено дерево еще при прошлом визите в 2012 году. Так что в аэропорту Уильяма встречали сотни людей.

Среди них была и 8-месячная Альбане, которая с такой радостью смотрела на принца Уэльского, что он не смог пройти мимо. Он протянул ей палец, а она, не колеблясь, потянула его в рот.

Маленькая Альбане и принц Уильям. Фото: instagram.com/william_catherine82

Маленькая Альбане кусает принца Уильяма за палец. Фото: instagram.com/william_catherine82

Принц довольно долго простоял с ребенком, забавляясь и разговаривая с ним. Затем Уильям отправился фотографироваться и давать автографы другим поклонникам.

Он уже несколько дней в Сингапуре и уже успел прокатиться на лодках-драконах и посетил саммит.

Напомним, Кейт Миддлтон "оседлала" горный велосипед в Шотландии.

Также мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.