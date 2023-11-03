Кейт Міддлтон "осідлала" гірський велосипед у Шотландії

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завітала разом із принцом Вільямом до Шотландії. Пара поспілкувалась з представниками благодійної організації Outfit Moray, яка проводить навчальні програми для молоді.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Вільям з Кейт Міддлтон вразили стильним виходом

Кейт Міддлтон з принцом Вільямо поспілкувалися з молоддю та покаталися на гірських велосипедах. Принцеса Уельська для візиту одягла куртку Burberry, накинувши її поверх темно-синього джемпера з круглим вирізом і джинсів кольору індиго. Доповнила образ Кейт ботильйонами Reiss. 41-річний принц Вільям вдягнув піджак кольору хакі та темно-сині штани.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц та принцеса Уельські. Фото: Reuters

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Burberry став синонімом британського бренду розкоші після його створення в 1920-х роках. Картатий принт, розроблений засновником Томасом Берберрі, був натхненний візерунками шотландських кланів і був зареєстрований як товарний знак у 1924 році. Протягом багатьох років Burberry зазнавав численних оновлень своєї знакової клітки, гарантуючи, що вона залишається основою естетики бренду.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці своєї переписки.

Раніше брат Кейт Міддлтон Джеймс та його дружина Алізе Тевенет уперше стали батьками. Пару бачили на прогулянці з коляскою в лондонському районі Ноттінг-Гілл.