Брудні думки: принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці своєї переписки

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Вільям та Кейт Міддлтон дали інтерв’ю для шоу Going Home на BBC Radio 1. Пара відповіла на питання щодо емодзі, які використовують в особистій переписці.

Про це пише Daily Mail.

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Коли ведуча Вік Хоуп запитала принца та принцесу Уельських, який смайл вони використовують найчастіше: Кейт пожартувала: "Це залежить від того, яка група, чи це сімейна група WhatsApp".

Вільям продовжив: "Мені сказали не називати "баклажани", тому я повинен вибрати щось інше. Це був би баклажан, але я виберу зараз, тому що я повинен вести себе по-дорослому, той емодзі, у якого очі піднімаються і опускаються, а рот вип'ячується. Дещо божевільний".

Розкриваючи смайли, які вона вибрала, Кейт сказала: "Напевно, сердечко, а потім емодзі, який плаче. Істеричний сміх, коли щось пойшло не так".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Ведучі шоу Джордан Норт і Вік Хоуп виглядалик шокованими відповіддю Вільяма. Джордан сказав: "Він сказав, емодзі баклажан, це чудово".

Тим часом Вік сказала: "Він знає. У нього брудні думки".

Потім розмова перейшла до більш безпечних тем, коли королівська пара обговорювала свої плани на вечерю. Відкривши, що вони планували насолодитися каррі, Вільям зізнався, що не може їсти нічого надто гострого. Він сказав: "Я не можу їсти надто багато спецій, я починаю потіти. Це непривабливо", — зізнався принц Вільям. Тому Кейт Міддлтон доводиться робити легку версію каррі, тоді як сама принцеса любить гострі приправи.

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