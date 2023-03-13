Неочікувано: документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар"

Знімальна група документального фільму "Навальний"

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Вперше в історії нашої держави до однієї з номінацій потрапив фільм, знятий у копродукції з Україною. Втім, перемогти він не зміг.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, хто отримав статуетку у номінації "Найкращий документальний фільм".

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Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії претендував на бажану статуетку. Це стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

Втім премію "Оскар" отримав документальний фільм "Навальний" канадського документаліста Деніела Роера. За нагородою вийшла вся родина російського опозиціонера Олексія Навального, а також його команда, яка випустила не одне розслідування про корумпованість кривавого режиму кремля.

"Дякую академії, що відзначили наш фільм. Ті, хто робив це кіно, хто його уможливив — журналіст-розслідувач Христо Грозев, Марія Певчих. Вся наша родина — Юля, Даша, Захар — це родина Олексія Навального", — промовив Даніел Роер зі сцени.

На сцені слово отримала дружина Олексія Навального — Юлія. Вона подякувала американській академії кінематографічних мистецтв та наук і звернулася до чоловіка, який зараз перебуває за ґратами. Жінка зазначила, що чекає, коли їхня "країна звільниться".

У документалці розповідається про отруєння Навального 2020 року. У фільмі показані фрагменти інтерв'ю з опозиціонером країни-терориста, його дружиною, дочкою і журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим. Минулого місяця біографічний документальний фільм отримав премію BAFTA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував те, що Президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі". Він назвав це "прикладом лицемірства". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.

Фото: Reuters