Неочікувано: документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар"
У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Вперше в історії нашої держави до однієї з номінацій потрапив фільм, знятий у копродукції з Україною. Втім, перемогти він не зміг.
Новини.LIVE розповість детальніше про те, хто отримав статуетку у номінації "Найкращий документальний фільм".
-
Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі
-
У Середземному морі перекинулося судно: десятки людей вважаються зниклими або загиблими
-
ТОП-9 шкідливих продуктів, які викликають ожиріння через заїдання стресу
-
"Він схожий на в'язня концтабору": Саакашвілі на межі смерті, — Sky News
-
"Брудні невдахи": прем'єр Грузії звинуватив Зеленського та політиків у втручанні в справи країни
-
Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський
-
На станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію та український тризуб Володимира Великого
-
У Київській області правоохоронці розшукали в лісі 4-річну зниклу дівчинку: деталі розшуку
-
У Генштабі розповіли, як українські військові вдарили по окупантах за добу
-
У Варшаві завершується унікальна виставка "Україна. Під іншим небом"
Деталі
Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії претендував на бажану статуетку. Це стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.
Втім премію "Оскар" отримав документальний фільм "Навальний" канадського документаліста Деніела Роера. За нагородою вийшла вся родина російського опозиціонера Олексія Навального, а також його команда, яка випустила не одне розслідування про корумпованість кривавого режиму кремля.
"Дякую академії, що відзначили наш фільм. Ті, хто робив це кіно, хто його уможливив — журналіст-розслідувач Христо Грозев, Марія Певчих. Вся наша родина — Юля, Даша, Захар — це родина Олексія Навального", — промовив Даніел Роер зі сцени.
На сцені слово отримала дружина Олексія Навального — Юлія. Вона подякувала американській академії кінематографічних мистецтв та наук і звернулася до чоловіка, який зараз перебуває за ґратами. Жінка зазначила, що чекає, коли їхня "країна звільниться".
У документалці розповідається про отруєння Навального 2020 року. У фільмі показані фрагменти інтерв'ю з опозиціонером країни-терориста, його дружиною, дочкою і журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим. Минулого місяця біографічний документальний фільм отримав премію BAFTA.
Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував те, що Президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі". Він назвав це "прикладом лицемірства". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.
Фото: Reuters