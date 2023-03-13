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Неожиданно: документалка о российском оппозиционере обошла украинский фильм на премии "Оскар"

13 марта 2023 05:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Съемочная группа документального фильма "Навальный"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Впервые в истории нашего государства в одну из номинаций попал фильм, снятый в копродукции с Украиной. Впрочем, победить он не смог.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, кто получил статуэтку в номинации "Лучший документальный фильм".

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Подробности

Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, претендовал на желаемую статуэтку. Это лента о детях из сложных семей, попавших в приют Лисичанска Луганской области, расположенного недалеко от линии фронта. Там они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Впрочем, премию "Оскар" получил документальный фильм "Навальный" канадского документалиста Дэниела Роэра. За наградой вышла вся семья российского оппозиционера Алексея Навального, а также его команда, выпустившая не одно расследование коррумпированности кровавого режима кремля.

"Спасибо академии, что отметили наш фильм. Те, кто делал это кино, кто его сделалжурналист-расследователь Христо Грозев, Мария Певчих. Вся наша семья — Юля, Даша, Захар — это семья Алексея Навального", — сказал Даниэл Роер.

На сцене слово получила жена Алексея Навального — Юлия. Она поблагодарила американскую академию кинематографических искусств и наук и обратилась к мужу, который сейчас находится за решеткой. Женщина отметила, что ждет, когда их "страна освободится".

В документалке рассказывается об отравлении Навального в 2020 году. В фильме показаны фрагменты интервью с оппозиционером страны-террориста, его женой, дочерью и журналистом-расследователем Христо Грозевым. В прошлом месяце биографический документальный фильм получил премию BAFTA.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике то, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре". Он назвал это "примером лицемерия". Также мы рассказывали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.

Фото: Reuters

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