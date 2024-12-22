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Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою

22 грудня 2024 15:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Бій Усика-Ф'юрі — зірки вітають боксера з перемогою
Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

У ніч проти 22 грудня боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як привітали з перемогою боксера українські артисти та ведучі.

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Українці вітають Усика

Співачка Наталія Могилевська

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 1
Могилевська привітала Усика. Фото: скриншот

Ведуча Леся Нікітюк

"Непереможний козак! Вітаю, легендарний", — звернулась до Усика шоувумен.

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 2
Леся Нікітюк привітала Усика. Фото: скриншот

Співачка Надя Дорофєєва

Артистка разом з чоловіком Мішею Кацуріним також вночі дивилась бій українського боксера.

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 3
Дорофєєва та Кацурін дивляться бій Усика. Фото: скриншот

Співак Володимир Дантес

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 4
Володимир Дантес дивиться бій Усика. Фото: скриншот 

Ведучий Тимур Мірошниченко

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 5
Тимур Мірошниченко привітав Усика. Фото: скриншот 

Ведучий Андрій Бєдняков

Найкумедніше привітав Усика Андрій Бєдняков. Ведучий домалював собі щербинку між зубами, як у спортсмена, та додав, що боксер заслужив на такий сміливий крок.

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою - фото 6
Андрій Бєдняков привітав Усика. Фото: скриншот 

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода прийшла підтримати боксера. А також дружина Усика показалась із ним поза рингом.

Надя Дорофєєва Володимир Дантес соцмережі Олександр Усик Бій Усик — Ф'юрі

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