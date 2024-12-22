Бій Усика-Ф'юрі — зірки вітають боксера з перемогою

Непереможний козак — зірки привітали Усика з перемогою
У ніч проти 22 грудня боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець.
Редакція Новини.LIVE розкаже, як привітали з перемогою боксера українські артисти та ведучі.
Українці вітають Усика
Співачка Наталія Могилевська
Ведуча Леся Нікітюк
"Непереможний козак! Вітаю, легендарний", — звернулась до Усика шоувумен.
Співачка Надя Дорофєєва
Артистка разом з чоловіком Мішею Кацуріним також вночі дивилась бій українського боксера.
Співак Володимир Дантес
Ведучий Тимур Мірошниченко
Ведучий Андрій Бєдняков
Найкумедніше привітав Усика Андрій Бєдняков. Ведучий домалював собі щербинку між зубами, як у спортсмена, та додав, що боксер заслужив на такий сміливий крок.
Нагадаємо, співачка Світлана Лобода прийшла підтримати боксера. А також дружина Усика показалась із ним поза рингом.
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