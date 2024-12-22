Бій Усика-Ф'юрі — зірки вітають боксера з перемогою

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters

У ніч проти 22 грудня боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як привітали з перемогою боксера українські артисти та ведучі.

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Українці вітають Усика

Співачка Наталія Могилевська

Могилевська привітала Усика. Фото: скриншот

Ведуча Леся Нікітюк

"Непереможний козак! Вітаю, легендарний", — звернулась до Усика шоувумен.

Леся Нікітюк привітала Усика. Фото: скриншот

Співачка Надя Дорофєєва

Артистка разом з чоловіком Мішею Кацуріним також вночі дивилась бій українського боксера.

Дорофєєва та Кацурін дивляться бій Усика. Фото: скриншот

Співак Володимир Дантес

Володимир Дантес дивиться бій Усика. Фото: скриншот

Ведучий Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко привітав Усика. Фото: скриншот

Ведучий Андрій Бєдняков

Найкумедніше привітав Усика Андрій Бєдняков. Ведучий домалював собі щербинку між зубами, як у спортсмена, та додав, що боксер заслужив на такий сміливий крок.

Андрій Бєдняков привітав Усика. Фото: скриншот

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода прийшла підтримати боксера. А також дружина Усика показалась із ним поза рингом.