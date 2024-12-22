Бой Усика-Фьюри – звезды поздравляют боксера с победой

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters

В ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри. За спортсмена искренне болел каждый украинец.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как поздравили с победой боксера украинские артисты и ведущие.

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Украинцы поздравляют Усика

Певица Наталья Могилевская

Могилевская поздравила Усика. Фото: скриншот

Ведущая Леся Никитюк

"Непобедимый козак! Поздравляю легендарный", — обратилась к Усику шоувумен.

Леся Никитюк поздравила Усика. Фото: скриншот

Певица Надя Дорофеева

Артистка вместе с мужем Мишей Кацуриным ночью смотрела бой украинского боксера.

Дорофеева и Кацурин смотрят на бой Усика. Фото: скриншот

Певец Владимир Дантес

Владимир Дантес смотрит бой Усика. Фото: скриншот

Ведущий Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко поздравил Усика. Фото: скриншот

Ведущий Андрей Бедняков

Забавнее всего поздравил Усика Андрей Бедняков. Ведущий дорисовал себе зазубрину между зубами, как у спортсмена и добавил, что боксер заслужил на такой смелый шаг.

Андрей Бедняков поздравил Усика. Фото: скриншот

Напомним, певица Светлана Лобода пришла поддержать боксера. А также жена Усика показалась с ним вне ринга.