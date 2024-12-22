Бой Усика-Фьюри – звезды поздравляют боксера с победой

Непобедимый козак — звезды поздравили Усика с победой
В ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри. За спортсмена искренне болел каждый украинец.
Редакция Новини.LIVE расскажет, как поздравили с победой боксера украинские артисты и ведущие.
Украинцы поздравляют Усика
Певица Наталья Могилевская
Ведущая Леся Никитюк
"Непобедимый козак! Поздравляю легендарный", — обратилась к Усику шоувумен.
Певица Надя Дорофеева
Артистка вместе с мужем Мишей Кацуриным ночью смотрела бой украинского боксера.
Певец Владимир Дантес
Ведущий Тимур Мирошниченко
Ведущий Андрей Бедняков
Забавнее всего поздравил Усика Андрей Бедняков. Ведущий дорисовал себе зазубрину между зубами, как у спортсмена и добавил, что боксер заслужил на такой смелый шаг.
Напомним, певица Светлана Лобода пришла поддержать боксера. А также жена Усика показалась с ним вне ринга.
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