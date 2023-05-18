Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмара" с крупным призовым фондом

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: Noh Juhan/Netflix

После безумного успеха сериала "Игра в кальмара" стриминговая компания Netflix объявила кастинг на участие в реалити-шоу Squid Game: The Challenge. Теперь стала известна дата его релиза и призовой фонд.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Подробности

В новом шоу 456 игроков из разных уголков мира сразятся за призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. Это самый большой денежный приз в истории реалити-шоу. В серии игр каждый игрок покажет свои возможности и будет вынужден задать себе вопрос, как далеко он готов пойти ради победы.

10-серийное реалити-шоу снимали в Великобритании. Премьера Squid Game: The Challenge состоится на Netflix уже в ноябре этого года. Больше подробностей создатели шоу обещают объявить уже скоро.

О сериале "Игра в кальмара"

Это южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают странное приглашение поучаствовать в детских играх. Победителя ждет привлекательный приз, но ставки здесь смертельны.

Напомним, ранее мы писали, что 78-летнюю звезду сериала "Игра кальмара" вызвали в суд. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.