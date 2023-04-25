Netflix інвестує 2.5 млрд доларів у відеоконтент однієї з країн світу: якої саме

Один з офісів стрімінгової платформи Netflix. Фото: Flickr

Стрімінгова платформа Netflix продовжує інвестувати чималі гроші у виробництво власного контенту по всьому світу. Стали відомими плани компанії щодо однієї з азійських країн, а саме Південної Кореї.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Один з гендиректорів Netflix Тед Сарандос на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у Вашингтоні заявив про інвестування в азійську країну 2.5 млрд доларів упродовж наступних чотирьох років. ця сума вдвічі перевищує інвестиції Netflix у Південну Корею після запуску сервісу в країні 2016 року.

"Неймовірно, що любов до корейських шоу призвела до більшого інтересу до Кореї завдяки захоплюючим історіям корейських творців. Їхні історії зараз лежать в основі глобального культурного духу часу", — підсумував Сарандос.

Netflix вже показав відмінні результати з південнокорейськими серіалами. Безліч рекордів, наприклад, встановило шоу "Гра в кальмара". Лише за перші 28 днів після прем’єри його переглянули понад 111 млн користувачів. Другий сезон популярного серіалу в розробці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix виставив невинного чоловіка вбивцею: жертва наклепу вимагає 1 млн доларів компенсації. Також ми розповідали, що розлючена американка подала до суду на творців докфільму Netflix про одіозного репера Каньє Веста.