Netflix виставив невинного чоловіка вбивцею: жертва наклепу вимагає 1 млн доларів компенсації
Стрімінгова платформа Netflix продовжує потрапляти у скандали. Нещодавно ми писали про жінку, яка подала до суду на компанію за те, що та використала уривок кліпу Каньє Веста за її участі.
На цей раз до суду звернувся чоловік, фото якого використали у документальному фільмі під назвою "Автостопом із сокирою".
Випадковість чи непрофесіоналізм
Чоловік на ім'я Тейлор Хезлвуд, респіраторний терапевт із Кентуккі, випадково дізнався про те, що його фото з сокирою, зроблене у 2019 році, використала Netflix.
Здавалося б, що тут поганого, але не у випадку Хезлвуда. Його зображення з'явилося у документальній стрічці "Автостопом із сокирою", де мова йде про вбивцю-автостопщика Калеба Лоуренса Макгілварі.
Фатальна помилка авторів призвела до того, що Хезлвуда буквально видали за Макгілварі. Чоловіки дійсно дуже схожі, але експерти вважають, що таке недбале ставлення до фактчекінгу — це справжній сором для компанії такого рівня.
Хезлвуд вважає, що така недбалість співробітників Netflix може коштувати йому репутації та мати вплив на його роботу і особисте життя. Він вимагає грошову компенсацію у розмірі 1 мільйон доларів.
Представники компанії поки не відреагували на ситуацію, але будемо сподіватися, що для них це стане гарним приводом провести внутрішнє розслідування, аби скандалів за участю Netflix нарешті поменшало.
Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував гранди для українських режисерів та показав серіал про козаків.