Netflix виставив невинного чоловіка вбивцею: жертва наклепу вимагає 1 млн доларів компенсації

Постер документального фільму "Автостопом із сокирою". Фото: Netflix

Стрімінгова платформа Netflix продовжує потрапляти у скандали. Нещодавно ми писали про жінку, яка подала до суду на компанію за те, що та використала уривок кліпу Каньє Веста за її участі.

На цей раз до суду звернувся чоловік, фото якого використали у документальному фільмі під назвою "Автостопом із сокирою".

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Чоловік на ім'я Тейлор Хезлвуд, респіраторний терапевт із Кентуккі, випадково дізнався про те, що його фото з сокирою, зроблене у 2019 році, використала Netflix.

Здавалося б, що тут поганого, але не у випадку Хезлвуда. Його зображення з'явилося у документальній стрічці "Автостопом із сокирою", де мова йде про вбивцю-автостопщика Калеба Лоуренса Макгілварі.

Фатальна помилка авторів призвела до того, що Хезлвуда буквально видали за Макгілварі. Чоловіки дійсно дуже схожі, але експерти вважають, що таке недбале ставлення до фактчекінгу — це справжній сором для компанії такого рівня.

Зліва Калеб Лоуренс Макгілварі. Фото: кадр зі стрічки Netflix. Справа Тейлор Хезлвуд. Фото: Angela Buchanan

Хезлвуд вважає, що така недбалість співробітників Netflix може коштувати йому репутації та мати вплив на його роботу і особисте життя. Він вимагає грошову компенсацію у розмірі 1 мільйон доларів.

Представники компанії поки не відреагували на ситуацію, але будемо сподіватися, що для них це стане гарним приводом провести внутрішнє розслідування, аби скандалів за участю Netflix нарешті поменшало.

Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував гранди для українських режисерів та показав серіал про козаків.