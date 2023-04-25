Netflix инвестирует 2.5 млрд долларов в видеоконтент одной из стран мира: какой именно

Один из офисов стриминговой платформы Netflix. Фото: Flickr

Стриминговая платформа Netflix продолжает инвестировать немалые деньги в производство собственного контента по всему миру. Стали известны планы компании в одной из азиатских стран, а именно Южной Корее.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Один из гендиректоров Netflix Тед Сарандос на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем в Вашингтоне заявил об инвестировании в азиатскую страну 2.5 млрд долларов в течение следующих четырех лет. Эта сумма вдвое превышает инвестиции Netflix в Южную Корею после запуска сервиса в стране в 2016 году.

"Невероятно, что любовь к корейским шоу привела к большему интересу к Корее благодаря увлекательным историям корейских творцов. Их истории сейчас лежат в основе глобального культурного духа времени", — подытожил Сарандос.

Netflix уже показал отличные результаты с южнокорейскими сериалами. Множество рекордов, например, установило шоу "Игра в кальмара". Только за первые 28 дней после премьеры его просмотрели более 111 млн пользователей. Второй сезон популярного сериала в разработке.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix выставил невиновного мужчину убийцей: жертва клеветы требует 1 млн долларов компенсации. Также мы рассказывали, что разъяренная американка подала в суд на создателей докфильма Netflix об одиозном рэпере Канье Уэсте.