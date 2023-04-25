Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Netflix инвестирует 2.5 млрд долларов в видеоконтент одной из стран мира: какой именно arrow

Netflix инвестирует 2.5 млрд долларов в видеоконтент одной из стран мира: какой именно

25 апреля 2023 09:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Netflix инвестирует 2.5 млрд долларов в видеоконтент одной из стран мира: какой именно
Один из офисов стриминговой платформы Netflix. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая платформа Netflix продолжает инвестировать немалые деньги в производство собственного контента по всему миру. Стали известны планы компании в одной из азиатских стран, а именно Южной Корее.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Подробности

Один из гендиректоров Netflix Тед Сарандос на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем в Вашингтоне заявил об инвестировании в азиатскую страну 2.5 млрд долларов в течение следующих четырех лет. Эта сумма вдвое превышает инвестиции Netflix в Южную Корею после запуска сервиса в стране в 2016 году.

"Невероятно, что любовь к корейским шоу привела к большему интересу к Корее благодаря увлекательным историям корейских творцов. Их истории сейчас лежат в основе глобального культурного духа времени", — подытожил Сарандос.

Netflix уже показал отличные результаты с южнокорейскими сериалами. Множество рекордов, например, установило шоу "Игра в кальмара". Только за первые 28 дней после премьеры его просмотрели более 111 млн пользователей. Второй сезон популярного сериала в разработке.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix выставил невиновного мужчину убийцей: жертва клеветы требует 1 млн долларов компенсации. Также мы рассказывали, что разъяренная американка подала в суд на создателей докфильма Netflix об одиозном рэпере Канье Уэсте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас