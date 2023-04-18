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Розлючена американка подала до суду на творців докфільму про одіозного репера Каньє Веста

18 квітня 2023 10:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Розлючена американка подала до суду на творців докфільму про одіозного репера Каньє Веста
Судове засідання в розпалі. Фото: UNSPLASH
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американські режисери Куді Сіммонс і Чік Оза стали відповідачами у позові від жінки з міста Чикаго США), яка стверджує, що вони експлуатували її, випустивши документальний фільм на стрімінговій платформі Netflix про одіозного репера Каньє Веста. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Позивачка Синтія Лав знялася в епізодичній ролі в музичному кліпі Каньє Веста Through the Wire 2003 року режисерами якого були Куді та Чік. Відео стало проривним хітом репера і починається з Синтії, яка танцює в ресторані. Жінка каже, що їй за це заплатили 20 доларів.

Тепер вона стверджує, що на той момент перебувала у "зміненому стані й не могла дати згоду" — і вона засмучена, що розширена версія того моменту була показана в документальному фільмі на Netflix. Синтія не хоче згадувати минуле. Лав стверджує, що кадри спричинили їй емоційний стрес і завдали шкоди власній репутації.

Вона подала до суду на режисерів і Netflix, вимагаючи відшкодування в розмірі як мінімум 30 тисяч доларів. Ані стрімінгова платформа, ані Каньє Вест, ані режисери судовий позов поки що не прокоментували. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв. Також ми розповідали, що Каньє Вест таємно одружився через два місяці після розлучення з Кім Кардашьян.

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