Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Netflix підвищить ціни на підписки після завершення страйків у Голлівуді arrow

Netflix підвищить ціни на підписки після завершення страйків у Голлівуді

4 жовтня 2023 18:27
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Netflix підвищить ціни на підписки після завершення страйків у Голлівуді
Кадр з серіалу "Сексуальна освіта". Фото: instagram.com/netflixua
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Netflix планує підвищити ціни на тарифні плани без реклами після завершення страйків голлівудських акторів і сценаристів. Це має статися не відразу, а за кілька місяців. 

Про це пише видання The Wall Street Journal

Читайте також:

Для України дешевше

Подорожчання спочатку відбудеться на "кількох ринках по всьому світу", починаючи зі США та Канади, а далі пошириться на глобальному рівні. Джерела видання, які поділилися цією інформацією, не повідомили, наскільки зростуть тарифи. 

Якщо враховувати минулі підвищення цін, то цього разу це може бути 1-2$ на місяць. Сам Netflix ці чутки поки ніяк не коментує.

Раніше компанія підвищувала ціни на тарифи у січні минулого року. Наразі підписка на місяць коштує: 9,99$ за базовий пакет, 15,49$ за стандартний і 19,99$ за пакет преміум.

Пізніше стримінговий сервіс запустив тариф з підтримкою реклами за 6,99$ та закрив базовий план.

Ціни для українських користувачів трішки менші та наразі складають:

Базовий пакет – 4,99 євро на місяць;

Стандартний пакет – 7,49 євро на місяць;

Преміум пакет – 9,99 євро на місяць.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

У стандартному і преміум пакетах можна докупити додатковий слот за 2,99 євро на місяць. Таким чином ще один користувач матиме власний профіль, акаунт і пароль, але його підписка оплачуватиметься людиною, яка його запросила.

Страйки акторів мають скоро припинитися, адже минулого місяця Гільдія сценаристів Америки та головні голлівудські студії досягли попередньої угоди. Учасники переговорів домовилися про використання штучного інтелекту та підвищення зарплати.

Нагадаємо, стало відомо, коли розпочнуться зйомки нового сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Також ми писали, що виходить новий проєкт Netflix: що відомо і до чого тут "Гра в кальмара". 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз