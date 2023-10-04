Netflix підвищить ціни на підписки після завершення страйків у Голлівуді

Кадр з серіалу "Сексуальна освіта". Фото: instagram.com/netflixua

Netflix планує підвищити ціни на тарифні плани без реклами після завершення страйків голлівудських акторів і сценаристів. Це має статися не відразу, а за кілька місяців.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Подорожчання спочатку відбудеться на "кількох ринках по всьому світу", починаючи зі США та Канади, а далі пошириться на глобальному рівні. Джерела видання, які поділилися цією інформацією, не повідомили, наскільки зростуть тарифи.

Якщо враховувати минулі підвищення цін, то цього разу це може бути 1-2$ на місяць. Сам Netflix ці чутки поки ніяк не коментує.

Раніше компанія підвищувала ціни на тарифи у січні минулого року. Наразі підписка на місяць коштує: 9,99$ за базовий пакет, 15,49$ за стандартний і 19,99$ за пакет преміум.

Пізніше стримінговий сервіс запустив тариф з підтримкою реклами за 6,99$ та закрив базовий план.

Ціни для українських користувачів трішки менші та наразі складають:

Базовий пакет – 4,99 євро на місяць;

Стандартний пакет – 7,49 євро на місяць;

Преміум пакет – 9,99 євро на місяць.

У стандартному і преміум пакетах можна докупити додатковий слот за 2,99 євро на місяць. Таким чином ще один користувач матиме власний профіль, акаунт і пароль, але його підписка оплачуватиметься людиною, яка його запросила.

Страйки акторів мають скоро припинитися, адже минулого місяця Гільдія сценаристів Америки та головні голлівудські студії досягли попередньої угоди. Учасники переговорів домовилися про використання штучного інтелекту та підвищення зарплати.

Нагадаємо, стало відомо, коли розпочнуться зйомки нового сезону серіалу "Емілі в Парижі".

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