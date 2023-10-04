Netflix повысит цены на подписки после завершения забастовок в Голливуде

Кадр из сериала "Сексуальное образование". Фото: instagram.com/netflixua

Netflix планирует повысить цены на тарифные планы без рекламы после завершения стычек голливудских актеров и сценаристов. Это должно произойти не сразу, а через несколько месяцев.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Для Украины дешевле

Подорожание сначала произойдет на "нескольких рынках по всему миру", начиная с США и Канады, а дальше распространится на глобальном уровне. Источники издания, поделившиеся этой информацией, не сообщили, насколько вырастут тарифы.

Если учитывать прошлые повышения цен, то в этот раз это может быть 1-2$ в месяц. Сам Netflix эти слухи пока не комментирует.

Ранее компания повышала цены на тарифы в январе прошлого года. Пока подписка в месяц стоит: 9,99$ за базовый пакет, 15,49$ за стандартный и 19,99$ за пакет премиум.

Позже стриминговый сервис запустил тариф с поддержкой рекламы за 6,99$ и закрыл базовый план.

Цены для украинских пользователей немного меньше и сейчас составляют:

Базовый пакет – 4,99 евро в месяц;

Стандартный пакет – 7,49 евро в месяц;

Премиум пакет – 9,99 евро в месяц.

В стандартном и премиум-пакете можно докупить дополнительный слот за 2,99 евро в месяц. Таким образом, еще один пользователь будет иметь собственный профиль, аккаунт и пароль, но его подписка будет оплачиваться пригласившим его человеком.

Забастовки актеров должны скоро прекратиться, ведь в прошлом месяце Гильдия сценаристов Америки и главные голливудские студии достигли предварительного соглашения. Участники переговоров договорились об использовании искусственного интеллекта и повышении зарплаты.

Напомним, стало известно, когда начнутся съемки нового сезона сериала "Эмили в Париже" .

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