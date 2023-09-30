Стало відомо, коли розпочнуться зйомки нового сезону серіалу "Емілі в Парижі"

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі". Фото: Google

Четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі" від стрімінгової платформи Netflix розпочнуть знімати вже на початку 2024 року. Зйомки мають завершитись до початку Олімпійських ігор у французькій столиці.

Про це повідомляє повідомив Variety.

Читайте також:

Підготовка до зйомок "Емілі в Парижі"

Спочатку продюсери планували, що нові епізоди популярного серіалу знімуть на кіностудії Cité du Cinema, де відбувалася робота над попередніми трьома сезонами. Проте та зайнята з середини листопада у зв'язку із підготовкою до Олімпіади. Тож зйомки перенесли на іншу студію.

Крім того, частина сцен буде знята на натурних зйомках прямо на вулицях Парижа. У січні в місті також почнуть знімати серіал "Етуаль" — його випустить сервіс сервісу Amazon Prime. Наступний рік буде частково непростим для кінематографістів. З початку березня у місті обмежать доступ до деяких районів, а з червня до вересня у столиці Франції будуть заборонені всі зйомки.

За словами голови організації Mission Cinema, яка координує зйомки в Парижі, Мішеля Гомеса, багато знакових місць у місті вже заброньовано під зйомки на початку року. Серед них — Пале-Рояль та Лувр.

Він зазначив, що до зйомок "Емілі в Парижі" залучать від 100 до 150 членів знімальної групи. Дія нового сезону розгорнеться у Парижі, а й у Римі.

"У період з 2016 по 2022 роки кількість зйомок у Парижі подвоїлася через продукцію стримерів і кількість серіалів, що випускаються. І якщо фільм знімають у Парижі за 20 днів, серіал вимагає шести місяців, тож це набагато більший масштаб", — сказав Гомес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз пограбували на відпочинку. Також ми розповідали, що в серіалі "Ранкове шоу", головні ролі в якому грають Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, згадали обстріли Маріуполя.