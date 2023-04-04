Netflix покажет популярный украинский сериал о казаках: чем он известен

Сериал "Казаки. Абсолютно лживая история"

Стриминговая платформа Netflix продолжает знакомить свою многомиллионную аудиторию со всего мира с украинскими проектами. Так, уже в следующую среду, 12 апреля, начнется показ сериала "Казаки. Абсолютно лживая история".

Об этом в своих социальных сетях сообщает Netflix.

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Подробности

Премьера комедийного сериала прошла в ноябре 2020 года. "Казаки. Абсолютно лживая история" стал первым в истории Украины сериалом, который показал в кинотеатрах. Шоу создано при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Режиссером проекта стал Александр Март, а в актерский состав вошли Остап Ступка, Юрий Дяк, Мила Сивацкая, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак и другие известные актеры.

Сюжет рассказывает о казацких приключениях в конце XVI века, погоне казаков и московитов за магическим кульчиком, дружбе и любви, разворачивающихся на этом фоне. Всего в шоу 16 серий.

"Казаки. Абсолютно лживая история" — 25-й украинский проект, который выходит на стриминговой платформе Netflix.

Напомним, ранее мы писали, что на стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" шеф-повара Евгения Клопотенко. Также мы рассказывали, что Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".