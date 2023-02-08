Первый тизер спиноффа сериала Бумажный дом от Netflix

Фото из телесериала "Бумажный дом"

Стриминговая платформа Netflix подготовила множество сюрпризов для поклонников некоторых сериалов и фильмов. Так, например, уже в этом году состоится премьера спиноффа испанского триллера "Бумажный дом".

В своих соцсетях стриминговая платформа опубликовала первый тизер предстоящего сериала.

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Новый сериал "Бумажный дом. Берлин" расскажет о ранних годах персонажа Андреса де Фонольосы по кличке Берлин. Еще на форуме Netflix Tudum в 2022 году исполнитель роли Берлина Педро Алонсо и шоураннер Алекс Пинья кратко охарактеризовали будущий спинофф.

"Это будет путешествие в золотые годы персонажа. Когда он воровал по всей Европе и был безумно влюблен", — рассказал Пинья.

Впрочем, по первому тизеру поклонникам шоу становится понятным, что Берлин будет делать свои дела не в немецкой столице, а в мировой столице любимой — Париже. Выход нового сериала запланирован на декабрь этого года.

Признание сериала "Бумажный дом"

Получил несколько наград, в том числе международную премию "Эмми" за лучший драматический сериал. Шоу также отметили критики за его сложный сюжет, межличностные драмы, режиссуру и попытку внедрить инновации в испанское телевидение. Итальянская антифашистская песня Bella ciao, звучащая несколько раз на протяжении всего сериала, стала пожилым хитом по всей Европе в 2018 году.

Шоу стало самым популярным неанглоязычным сериалом и одним из самых популярных сериалов на Netflix, вызвав особый резонанс у зрителей из Средиземноморья, Европы и Латинской Америки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что платформа Twitch заблокировала сериал, который создал искусственный интеллект. Также мы писали, что студия "Квартал 95" представила новый сезон сатирически-патриотического сериала "Бункер", в котором высмеивается руководство страны-террориста и главные пропагандисты.