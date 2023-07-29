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Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака"

29 липня 2023 01:39
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Інна Буряк
редактор
Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака"
Кадр із третього сезону серіалу "Відьмак". Фото: Netflix
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Четвертий сезон серіалу "Відьмак" готують ще з осені 2022 року. Однак, за попередніми планами, зйомки повинні розпочати в вересні цьогоріч, а завершити — у травні наступного року.

Про це повідомляє Redanian Intelligence.

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Оскільки зйомки перенесли, то й відповідно завершення серіалу варто чекати не найближчим часом, а саме не раніше 2025 року. Причини затримки наразі невідомі, але ймовірно, вони пов'язані із страйкуванням Гільдії сценаристів та профспілки акторів SAG-AFTRA в Голлівуді.

Однак є шанс на старт наприкінці 2024 року, але це вимагатиме дуже прискореного темпу. Для порівняння, зйомки 3-го сезону розпочалися 31 березня 2022 року і завершилися 12 вересня 2022 року, а випуск відбувся влітку 2023 року. Це приблизно 14 місяців на зйомки та постпродакшн.

Нагадаємо, що в столиці Великої Британії, Лондоні, пройшла зіркова прем’єра третього сезону серіалу "Відьмак". На червону доріжку завітав й виконавець головної ролі, актор Генрі Кавелл. Компанію зірці склала його кохана, продюсерка Наталі Віскузо.

Також ми писали, що на щорічній презентації Tudum стримінгової платформи Netflix показали офіційний кліп із третього сезону серіалу "Відьмак", який стане останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. 

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