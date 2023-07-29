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Netflix отложил съемки четвертого сезона "Ведьмака"

29 июля 2023 01:39
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Инна Буряк
редактор
Netflix отложил съемки четвертого сезона "Ведьмака"
Кадр из третьего сезона сериала "Ведьмак". Фото: Netflix
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Четвертый сезон сериала "Ведьмак" готовят еще с осени 2022 года. Однако, по предварительным планам, съемки должны начать в сентябре этого года, а завершить в мае следующего.

Об этом сообщает Redanian Intelligence.

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Поскольку съемки перенесли, то и соответственно завершение сериала следует ждать не в ближайшее время, а именно — не раньше 2025 года. Причины задержки неизвестны, но вероятно, они связаны с забастовками Гильдии сценаристов и профсоюза актеров SAG-AFTRA в Голливуде.

Однако есть шанс на старт в конце 2024 года, но это потребует очень ускоренного темпа. Для сравнения, съемки 3-го сезона начались 31 марта 2022 и завершились 12 сентября 2022, а выпуск состоялся летом 2023 года. Это около 14 месяцев на съемки и постпродакшн.

Напомним, что в столице Великобритании, Лондоне, прошла звездная премьера третьего сезона сериала "Ведьмак". На красную дорожку пришел и исполнитель главной роли, актер Генри Кавелл. Компанию звезде составила его возлюбленная, продюсер Натали Вискузо.

Также мы писали, что на ежегодной презентации Tudum стриминговой платформы Netflix показали официальный клип из третьего сезона сериала "Ведьмак", который станет последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла.

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