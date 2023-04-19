Netflix выставил невиновного мужчину убийцей: жертва клеветы требует $1 млн компенсации

Постер документального фильма "Автостопом с топором". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix продолжает попадать в скандалы. Недавно мы писали о женщине, которая подала в суд на компанию за то, что она использовала отрывок клипа Канье Уэста с ее участием.

На этот раз в суд обратился мужчина, фото которого использовали в документальном фильме под названием "Автостопом с топором".

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Мужчина по имени Тейлор Хезлвуд, респираторный терапевт из Кентукки, случайно узнал о том, что его фото с топором, сделанное в 2019 году, использовала Netflix.

Казалось бы, что здесь плохого, но не в случае Хезлвуда. Его изображение появилось в документальной ленте "Автостопом с топором", где речь идет об убийце-автостопщике Калебе Лоуренсе Макгилвари.

Роковая ошибка авторов привела к тому, что Хезлвуда буквально выдали за Макгилвари. Мужчины действительно очень похожи, но эксперты считают, что такое небрежное отношение к фактчекингу – это настоящий позор для компании такого уровня.

Слева Калеб Лоуренс Макгилвари. Фото: кадр из фильма Netflix. Справа Тейлор Хезлвуд. Фото: Angela Buchanan

Хезлвуд считает, что такая небрежность сотрудников Netflix может стоить ему репутации и влиять на его работу и личную жизнь. Он требует денежную компенсацию в размере 1 миллион долларов.

Представители компании пока не отреагировали на ситуацию, но будем надеяться, что для них это станет хорошим поводом провести внутреннее расследование, чтобы скандалов с участием Netflix наконец-то стало меньше.

Напомним, что ранее Netflix анонсировал гранды для украинских режиссеров и показал сериал о казаках .