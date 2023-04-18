Разъяренная американка подала в суд на создателей докфильма об одиозном рэпере Канье Уэсте

Судебное заседание в разгаре. Фото: UNSPLASH

Американские режиссеры Куди Симмонс и Чик Оза стали ответчиками в иске от женщины из города Чикаго (США), утверждающей, что они эксплуатировали ее, выпустив документальный фильм на стриминговой платформе Netflix об одиозном рэпере Канье Уэсте.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Истец Синтия Лав снялась в эпизодической роли в музыкальном клипе Канье Уэста Through the Wire в 2003 году режиссерами которого были Куди и Чик. Видео стало прорывным хитом рэпера и начинается с танцующей в ресторане Синтии. Женщина говорит, что за это ей заплатили 20 долларов.

Теперь она утверждает, что на тот момент находилась в "измененном состоянии и не могла дать согласие" — и она расстроена, что расширенная версия того момента была показана в документальном фильме Netflix. Синтия не желает вспоминать прошлое. Лав утверждает, что кадры повлекли ей эмоциональный стресс и нанесли ущерб собственной репутации.

Она подала в суд на режиссеров и Netflix, требуя возмещения в размере как минимум 30 тысяч долларов. Ни стриминговая платформа, ни Канье Уэст, ни режиссеры судебный иск пока не прокомментировали.

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст вернулся в Instagram и сделал громкое заявление по поводу евреев. Также мы рассказывали, что Канье Уэст тайно женился через два месяца после развода с Ким Кардашьян.