Камалія повідомила про сумну втрату в родині — деталі

Українська співачка Камалія. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Камалія повідомила трагічну новину. Помер її дядько Микола Прядко у віці 65 років.

Про це зірка розповіла в Instagram.

Читайте також:

Камалія повідомила про смерть дядька

Співачка розповіла, що помер її дядько Микола Прядко. Чоловікові було 65 років. Він був добрим та щирим, завжди показував гідний приклад, а під час повномасштабної війни допомагав ЗСУ. Камалія зазначила, що дядько залишив світлу пам'ять після себе і назавжди — в її серці.

"Його життєвий шлях пролягав через службу в Німеччині, Середній Азії та викладацьку діяльність у військових академіях. Він дослужився до звання полковника та заслужив повагу колег і студентів. Вічна пам'ять тобі, найдорожчий дядечку. Ти завжди будеш із нами — у спогадах, піснях і добрих справах. Спочивай із миром", — написала Камалія.

Нагадаємо, український шоумен розкритикував творчі здібності Камалії. Також співачка розповіла, чому її доньки живуть з колишнім чоловіком.