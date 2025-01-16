Камалия сообщила о печальной утрате в семье — детали

Украинская певица Камалия. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Камалия сообщила трагическую новость. Умер ее дядя Николай Прядко в возрасте 65 лет.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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Певица рассказала, что умер ее дядя Николай Прядко. Мужчине было 65 лет. Он был добрым и искренним, всегда показывал достойный пример, а во время полномасштабной войны помогал ВСУ. Камалия отметила, что дядя оставил светлую память после себя и навсегда — в ее сердце.

"Его жизненный путь пролегал через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов. Вечная память тебе, дорогой дядя. Ты всегда будешь с нами — в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром", — написала Камалия.

Напомним, украинский шоумен раскритиковал творческие способности Камалии. Также певица рассказала, почему ее дочери живут с бывшим мужем.